Meglepő bejelentést tett Trump: egy másik ország területére tart igényt

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra. Erről Donald Trump amerikai elnök beszélt hétfőn a floridai Mar a Lago rezidenciáján újságíróknak. A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy az elnök különmegbízottat nevezett ki a Dániához tartozó autonóm terület ügyeinek kezelésére.

Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai szándék nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kapcsolódik. Elmondása szerint az Egyesült Államok ezekből elegendő tartalékkal rendelkezik. Állítása alapján Grönland partvidékén orosz és kínai hajók folyamatos jelenléte figyelhető meg, ami szerinte közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra.

Trump vasárnap jelentette be, hogy Jeff Landry louisianai kormányzót nevezi ki Grönland amerikai különmegbízottjává. Az elnök szerint Landry tisztában van Grönland stratégiai jelentőségével, és ő irányítja majd az ügy további lépéseit. Landry az X közösségi oldalon azt írta, megtiszteltetés számára az önkéntes megbízatás, és közölte, hogy az nem érinti louisianai kormányzói feladatait.

A döntés Dániában és Grönlandon is erős reakciókat váltott ki. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter bejelentette, hogy bekéretik az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetét. A TV2 csatornának adott nyilatkozatában elfogadhatatlannak nevezte a különmegbízott kinevezését és az ahhoz kapcsolódó kijelentéseket.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Instagramon arról írt, hogy a történtek nehéz helyzetbe hozzák Dániát, mivel a lépések egy hosszú ideje fennálló szövetségi viszonyt érintenek.

Jens Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök Facebook bejegyzésében nyugalomra intett, és hangsúlyozta, hogy Grönland jövőjéről továbbra is a helyi lakosság dönt. Kiemelte, hogy nyitottak az együttműködésre az Egyesült Államokkal is, de kizárólag kölcsönös tisztelet alapján.

Frederiksen és Nielsen közös nyilatkozatban rögzítették, hogy Grönland a grönlandiaké, és egy másik ország nem sajátíthat ki egy területet.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa az X felületén közölte, hogy az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az északi sarkvidék biztonsága kiemelt uniós kérdés, miközben a szuverenitás és a területi integritás a nemzetközi jog alapelvei közé tartozik.