Egészség, horror áron: enyibe kerül naponta Schwab Richárd Wellbiom menüje

A Food Revolution Schwab Richárddal közösen mikrobiom-barát étrendet indított, amely naponta friss zöldségboxot és főételt kínál prémium alapanyagokból. A szolgáltatás napi költsége az alapajánlás szerint is 7280–11 980 forint között mozog, egy teljes napot lefedő menü pedig akár 27 740 forintba is kerülhet. A cég az árakat minőséggel indokolja, a közösségi médiás visszajelzések szerint viszont sokak számára a szolgáltatás megfizethetetlen. Az étrend így elsősorban a magas jövedelmű, egészségtudatos fogyasztókat célozza.

A Food Revolution ételkiszállító vállalat új menüsort indított, amelyet Schwab Richárd orvos közreműködésével dolgoztak ki. Az étrend célja a bélflóra, azon belül is a mikrobiom diverzitásának támogatása. A cég kommunikációja szerint a fejlesztés három hónapot vett igénybe, a programot pedig tudományosan megalapozott, szezonalitásra és hazai termelőkre építő rendszerként mutatják be.

A napi menü központi eleme egy nyers zöldségekből összeállított box (250 vagy 500 grammos kiszerelésben), amelyet friss fűszernövények, olajos magvak és mikrozöldek egészítenek ki. A főételeket a mikrobiom szempontjai szerint állították össze, a kivitelezésért a Food Revolution séfjei felelnek. A kínálatban emellett szerepelnek házi krémek, levesek, saláták és desszertek is – ezek az alapmenün felül rendelhetők.

A menü áraival kapcsolatban már az első napokban kritikus hangok jelentek meg a közösségi médiában. Egy hozzászólás szerint: „Hát... kincsecskék, rossz hírem van, ez bizony nagyon-nagyon drága...” A cég egy külön oldalon reagált az árazást ért bírálatokra, ahol azt hangsúlyozza: a minőség, frissesség és fenntartható beszerzés miatt az ételek nem tekinthetők drágának, legfeljebb értékesnek.

A felső tízezer kiváltsága Schwab Richárd menüje

A napi alapajánlás – egy zöldségbox és egy főétel – költsége már önmagában is jelentős. A kisebb, 250 grammos zöldségbox ára 2290 forint, míg az 500 grammos verzió 3990 forintba kerül. A főételek közül a legolcsóbbak 4990 forint körül mozognak, míg a grillezett fogas zöldségekkel 7990 forintba kerül. Ebből adódóan az alapajánlás napi legalacsonyabb költsége 7280 forint, a legmagasabb pedig 11 980 forint.

Ez utóbbi heti szinten 59 900 forintot, havi szinten (20 munkanap mellett) közel 240 000 forintot jelent, kizárólag ebéddel és a naponta ajánlott zöldségmennyiséggel.

Amennyiben valaki nemcsak az alapajánlást követi, hanem kiegészíti azt reggelire egy zöldségkrémmel, ebéd mellé kér egy levest és egy desszertet, majd vacsorára egy salátát is fogyaszt, a napi költség még tovább emelkedik. A legolcsóbb kombináció egy padlizsánkrém reggelire (1290 Ft), a citromos-tejfölös kelkáposztaleves (2490 Ft), egy kókuszos panna cotta (1990 Ft) desszertként, és vacsorára egy szuperzöld saláta (2990 Ft). Ez a bővített menü, benne a legolcsóbb főétellel (4990 Ft) és zöldségbox-al (2290 Ft) már 16 040 forintba kerül naponta, 80 200 forintba hetente, és több mint 320 ezer forintba havonta.

De ennél még jobban el lehet úszni a költségekkel, ha a legdrágább ételekből mazsolázunk. A maximális összeállítás ugyanennek a bővített a kombinációnak a felső sávját mutatja: a 500 grammos zöldségbox (3990 Ft), a grillezett fogas főétel (7990 Ft), a drágább tyúkhúsleves (3490 Ft), egy epres-rebarbarás pite (1990 Ft), egy vöröslencse hummusz reggelire (1290 Ft), és vacsorára egy csirkés szuperzöld saláta (4990 Ft). Ez a verzió összesen 27 740 forintba kerül egyetlen napra. Ez azt jelenti, hogy

heti szinten akár 138 700 forintot, míg havi szinten 554 800 forintot is el lehet költeni fejenként a Schwab Richárd fémjelezte Wellbiom menüre!

Az újonnan bevezetett mikrobiom-barát étrend valóban az aktuális táplálkozástudományi trendekhez igazodik, az árképzése azonban egyértelműen a prémium szegmenst célozza. Az ajánlott napi menü már a legalacsonyabb verzióban is jelentős költséggel jár, míg a teljes napot lefedő extra változat ára napi 16–28 ezer forint között alakulhat. A szolgáltatás célközönsége ennek megfelelően nem az átlagos jövedelmű fogyasztó, hanem egy szűkebb, tudatos és fizetőképes réteg.

A Schwab Richárd nevével fémjelzett Mikrobiom menü kapcsán a cég hivatalos Facebook-oldalán persze jelezte, hogy a rendelés teljesen rugalmas: akár egyetlen napra is lehetséges megrendelni az ételeket. A vásárlóknak nem kell értékhatárt figyelembe venniük, azonban a fizetési módok között utánvét nem szerepel. A megrendelt menük kifizethetők bankkártyával, átutalással, valamint SZÉP-kártyával is. A kézbesítés (szállítási- és egyéb rendelési információk itt) mellett lehetőség van személyes átvételre is, amelyre Budapest 11. kerületében van mód.

(A fenti példaszámításhoz a 2025. 07. 31-én elérhető menü ételeit és áradatait vettük figyelembe; kizárólag munkanapokra vonatkozóan, havi 20 munkanappal számolva.)