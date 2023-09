Ezt az életmentő lépést rengeteg magyar megspórolja 35-40 évesen: utána már rég késő lehet

A vastagbélrák világszerte az egyik leggyakoribb halálos kimenetelű daganat. Különösen elkeserítő, hogy a statisztikák szerint Magyarország a vastagbélrák tekintetében szomorú világelső: a magyar embereknek van a világon a legnagyobb esélye mind a vastagbélrák kialakulására, mind arra, hogy bele is haljanak. Ez rávilágít arra, hogy nemcsak rendkívül magas a vastagbélrák kialakulásának kockázata hazánkban, de a szűrés és az ellátás hatékonysága is problémás.

Egy nemzetközi szinten is úttörő klinikai programmal száll harcba az Affidea a világon az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb daganattípussal, a vastagbélrákkal. Hazánk, népességszámra vetítve sajnálatosan világelső ebben a ráktípusban. Az Affidea klinikai programja a daganat kialakulásának szempontjából kulcsfontosságú kóros biofilm és bélflóra vizsgálat kombinációjával – vastagbéltükrözés és speciális székletvizsgálat ötvözésével – nem csupán felismerni és eltávolítani képes a daganatmegelőző elváltozásokat (polipokat), de visszatérésük kockázatát is csökkentheti.

Dr. Schwab Richárd, a magánklinika gasztroenterológus főorvosa kiemelte: “Kollégáimmal együtt abban hiszünk, hogy a legfontosabb feladatunk nem a már kialakult vastagbélrák korai felismerése, hanem a daganat megelőzése. Az Affideában ehhez minden szakmai, emberi és technikai feltétel adott: az Olympus nemzetközi támogatásával, az ország egyik legkorszerűbb endoszkópos laborját szereltük fel, és a vastagbéltükrözést elsőként kombináljuk rutinszerűen – a vastagbélrák kialakulása szempontjából fontos –, kóros biofilm kimutatásával és az ehhez kapcsolódó mikrobiom diagnosztikával. Nagy várakozással vágunk bele ebbe a nemzetközileg is úttörő klinikai programba, amely új fejezetet nyithat a vastagbélrák elleni küzdelemben.”

Dr. Kardos Lilla, a szolgáltató vezető orvosigazgatója kifejtette: “Az Affidea a kezdetektől fogva elkötelezett a világszinten is legmodernebb diagnosztikai metódusok bevezetésében. Ennek szellemében nyitottuk meg 2020-ban, a Bank Centerben, a legkorszerűbb gasztroenterológiai endoszkópos berendezésekkel felszerelt Olympus referencia laborunkat. Az Olympus laborban nemcsak a hazánkban egyedülálló, nagy felbontású képalkotást biztosító endoszkópos vizsgálatok érhetőek el, hanem a vastagbélrák kockázatát kimutató mikrobiom diagnosztikai eljárások is, illetve az a kiemelkedő szakmai kompetenciát képviselő orvos csapat, amely képes a diagnosztikai eredmények magas szintű, komplex értékelésére.”

Mi a biofilm, és mi köze a mikrobiomnak a vastagbélrákhoz?

A tudomány fejlődése és az elmúlt évek kutatásai feltérképezték a vastagbélrák kialakulásához vezető utat, melyek alapján ma már nagy bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a vastagbéldaganat kialakulásában nem az örökletes genetikai háttér dominál. Ezt alátámasztják a tudományos statisztikák, többek között például az a felmérés, mely szerint a világon, a vastagbélrák kockázat vonatkozásában, Norvégia a férfiak körében az első tíz országban sincs benne, ugyanakkor a nőknél világelsők, ami minden bizonnyal nem független az alkohol-fogyasztási szokásoktól, amiben itt a nők vonatkozásában nagyobb a különbség, mint férfiak tekintetében.

A kutatások bebizonyították, hogy a vastagbélrák kialakulásában kulcsszerepet játszanak a sejtosztódás szabályozásának zavarai, és azok a genetikai mutációk, amelyek a hámsejtek daganatos átalakulását okozzák. Az elmúlt öt évben ugyanakkor azt is megértettük, hogy a jól ismert környezeti tényezők – az alkohol, a dohányzás, a vörös húsok fogyasztása, a nyers növényi rostokban szegény étrend, a mozgásszegény életmód és az elhízás – hogyan vezetnek a mutációk kialakulásához.

A táplálkozás-, mozgás- és alvászavarok együttese a bélfalon egy kóros mikrokörnyezetet alakít ki, melyet bakteriális biofilmnek nevezünk. A biofilmképződés az élelmiszeriparban és a kórházi fertőzések kialakulásánál is jól ismert jelenség, hasonló például a nyílt vízi strandok vízbe vezető lépcsőinek nyákos, csúszós felületeihez. A biofilm alacsony szintű, jellemzően tünetmentes gyulladással jár, amely károsítja a bélfalat, ezáltal az áteresztőbbé válik, így a bélben lévő baktérium törmelékek fokozott mértékben tudnak bejutni a szövetek közé. Ma már pontosan nyomon követhető, hogy ha bizonyos bélbaktériumok bejutnak a bélfal mélyebb rétegeibe, az őssejtek közé, akkor ott egy gyulladásos, biokémiai mechanizmussal genetikai sérüléséket, daganatokat tudnak előidézni.

A kombinált diagnosztika óriási jelentősége a megelőzés

A biofilm képződés egy vastagbéltükrözéses vizsgálat során felismerhető, továbbá a székletből már ki tudják mutatni azokat a baktériumokat, amelyek kiváltják a genetikai sérülést okozó hatást, és a bélfal áteresztőképessége is mérhető a klinikai gyakorlatban. Az Affidea forradalmi programjának lényege, hogy ötvözi, és magas szinten értékeli a mikrobiom és az endoszkópos diagnosztika eredményeit, így a diagnózis alapján megelőzhető a vastagbélrák kialakulása.

“Ebben az Affidea programban nem a daganatot akarjuk korán meggyógyítani, hanem a daganatot megelőző állapotot szeretnénk mielőbb felismerni, ami lehetővé teszi a rák megelőzését. A célunk ezeknek a kockázati tényezőknek a pontos azonosítása és a vastagbélrákot megelőző elváltozások felismerése.” – hangsúlyozta Dr. Sike Róbert, az Affidea Gasztroenterológiai Központ vezetője, aki hozzátette: “Az Affideában a szűrésen túl azonosítani tudjuk azt a kockázati mátrixot is, amely a daganat kialakulásához vezet. A tényezők korrigálásával a korán felismert és eltávolított polipok visszatérését is képesek vagyunk megakadályozni, ráadásul nem gyógyszeres, hanem az életmódot érintő változtatásokkal.”

Alkohol, cigaretta, túlsúly

Az alkoholfogyasztás egyértelműen károsítja a bélfalat: az alkohol oldószerként kritikusan növeli a bélfal áteresztő képességét, ami közvetetten genetikai sérülést okozó gyulladásokat idézhet elő. Az elektromos, füstmentes cigaretták biofilmképző hatása sem kisebb, mint a hagyományos dohánytermékeké, mivel a nyákképzés közvetlenül a nikotin hatásához kötődik. A megelőzés szempontjából kulcsfontosságú tehát a dohányzás minden formája elleni küzdelem, és a zéró alkohol tolerancia, különösen azokban az esetekben, amikor a biofilm képződés már elindult. Az elhízás és a diabetes (T2DM) kialakulása ma már egyre fiatalabb korban jellemző. A korábban időskorinak nevezett cukorbetegség ma már tizenéves korban is megjelenik, nem véletlen, hogy az ötven év alattiak körében világszerte drámaian megnőtt a vastagbélrák gyakorisága.

A szűrés életmentő fontossága egyre fiatalabb korban

A fenti okok is azt indokolják, amit ma már több nemzetközi egészségügyi szervezet is indítványoz, hogy a tünetmentes felnőtteknél a vastagbélrák szűrését javasolt első alkalommal már 35-40 éves korban elvégezni. Az Affideában ezt a Magyarországon sajnos még mindig szinte tabunak számító vizsgálatot rendkívül modern technológiával, szaktudással, prémium környezetben végzik, amely a fizikain túl, a páciens érzelmi biztonságát is garantálja.