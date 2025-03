Komoly hírt kaptak az edzőterembe járó magyarok: lehet, hogy eddig rosszul edzettünk?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az edzőtermi kultúra jelentős átalakuláson megy keresztül, és egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá az erőnléti edzés jótékony hatásait. Egy 2024-es kutatás szerint már heti 90 perc erőedzés is négy évvel csökkentheti a biológiai életkort. De vajon hogyan érdemes edzeni, és mik a legfontosabb szempontok? Ezt szedte most össze a The Guardian.

Az Egyesült Királyságban a lakosság mintegy 15 százaléka jár edzőterembe, ami jól mutatja a fitnesz egyre növekvő népszerűségét. Az erőedzés vonzerejét részben az adja, hogy kevésbé technikai jellegű, mint például az úszás, azonban a látszólagos egyszerűség ellenére rengeteg tévhit és ellentmondásos tanács kering a témában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az ismétlésszámokkal kapcsolatos. Chris Peden, korábbi haditengerészeti edző szerint az izomépítés bármilyen ismétlésszám mellett lehetséges, de az optimális tartomány 6-12 ismétlés között van, 65-85 százalékos intenzitással az egyéni maximum súlyhoz képest. A kezdőknek nem szükséges meghatározniuk a maximális súlyukat, ehelyett érdemes olyan súllyal dolgozniuk, ami kihívást jelent, de nem veszélyes. A pihenőidő is kulcsfontosságú: izomépítéshez 90-150 másodperc, erőfejlesztéshez pedig 3-5 perc szünet ajánlott az egyes sorozatok között. A szabad súlyok és gépek használatának kérdésében a szakértők szerint a kombinált megközelítés a leghatékonyabb, bár a szabad súlyok előnye, hogy jobban fejlesztik a stabilizáló izmokat is. Sokan kérdezik ilyenkor azt is, hogy elegendőek-e a saját testsúlyos gyakorlatok. Bár ezek kiváló kiindulópontot jelentenek, hosszú távon korlátozottak a fejlődési lehetőségek, mivel a terhelés nem növelhető jelentősen. Az erő- és kardió edzés kombinálása pedig kifejezetten ajánlott, hiszen a kutatások szerint azok élnek a legtovább, akik mindkét típusú mozgásformát rendszeresen űzik. Fontos üzenet a szakértő szerint az is, hogy sosem késő elkezdeni az erőedzést. Az életkor előrehaladtával csökkenő izomtömeg és csontsűrűség ellen ez az egyik leghatékonyabb védekezés. Az idősebbeknek azonban különösen figyelniük kell a megfelelő fehérjebevitelre, napi minimum 1 gramm fehérjét ajánlott fogyasztani testsúlykilogrammonként az optimális eredmények eléréséhez.

Címlapkép: Getty Images

