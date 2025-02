Súlyos ítéletet mondtak a magyar egészségügyről: tízezrek halnak meg hiába évente?

Jelentős plusz forrásra lenne szükség ahhoz a MOK szerint, hogy legalább az uniós átlagot elérjük. Mint fogalmaznak, a betegeknek egyre több pénzt kell saját zsebből fizetniük az ellátásban.

60 ezer életet lehetne évente megmenteni, ha egy jobban finanszírozott egészségügyi ellátórendszer létezne Magyarországon - ez az egyik megállapítása annak a kampánynak, amit a Magyar Orvosi Kamar indított a napokban. Mint írják, évente 250 milliárd plusz forrás legalább kellen ahhoz, hogy jól finanszírozott egészségügyről beszélhessünk - foglalja össze a Népszava.

A MOK hozzáteszi azt is, hogy az alulfinanszírozottságnak egyszerre több negatív következménye is van: ilyenek a hosszú várólisták, a szakemberhiány, de az is, hogy eladósodnak az intézmények. A Kamara azt is jelezte: a betegeknek egyre nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a saját gyógyulásukhoz, ebben a pillanatban 30 százalékot kell saját forrásból biztosítaniuk.