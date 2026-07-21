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Biztosítás

Súlyos csapdába sétálnak be a magyar diákok: milliókat bukhatnak, ha erről az egy dologról elfeledkeznek

Pénzcentrum
2026. július 21. 15:33

A felvételi ponthatárok kihirdetésével felpörgő albérletpiacon a bérlők és a tulajdonosok is hajlamosak megfeledkezni a megfelelő lakásbiztosításról. A legcélszerűbb megoldás a megosztott modell alkalmazása, amelyben a bérbeadó az épületet, a diák pedig a saját ingóságait biztosítja. A jegybanki adatok eközben arra mutatnak rá, hogy a lakásbiztosítások ár-érték aránya az elmúlt időszakban kedvezően alakult.

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A július 23-i ponthatárhúzást követően több ezer diák keres lakhatást, a gyors megegyezés miatt azonban gyakran csak egy esetleges káresemény után derül ki, hogy az ingatlanra kötöttek-e biztosítást. Bár a hazai lakások közel háromnegyede biztosított, a bérbe adott ingatlanok esetében ez az arány lényegesen alacsonyabb, ezért ezt a kérdést már a bérleti szerződés megkötésekor érdemes tisztázni.

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Baksa Melinda, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha az ingatlannak nincs biztosítása, a tulajdonossal egyeztetve akár a bérlő is megkötheti azt. A leggyakoribb és legpraktikusabb megoldást mégis a megosztott modell jelenti, amely szerint a tulajdonos az épületet biztosítja, a bérlő pedig a saját ingóságaira köt szerződést. Ez azért is elengedhetetlen, mert a biztosítótársaság kizárólag annak a kárát téríti meg, aki a szerződésben biztosítottként szerepel.

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A költségek szintén ezen elv mentén oszlanak meg, vagyis az ingatlanbiztosítás díja a tulajdonost terheli, míg az ingóságok védelmét a bérlő fizeti. Komoly könnyebbséget jelent, hogy kiköltözés esetén a bérlő a saját szerződését érdekmúlás címén azonnal, még a biztosítási évforduló előtt felmondhatja.

A biztosítótársaságok szinte egyáltalán nem tesznek különbséget a saját célra használt és a bérbe adott lakások között. A bérbeadás tényét ugyan jelezni kell a szerződésben, de ez legfeljebb minimális pótdíjat von maga után, függetlenül attól, hogy az ingatlant rövid távon vagy több évre adják ki.

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A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakásbiztosítások átlagos éves díja a vizsgált első negyedév végén 64 200 forint volt. Ez az átmeneti díjkorlátozásoknak köszönhetően 0,3 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Ezzel párhuzamosan a kárkifizetések maximális összege csaknem 9 százalékkal emelkedett. A jegybank értékelése szerint ez azt jelzi, hogy a stagnáló vagy enyhén csökkenő díjak mellett az ügyfelek nagyobb fedezetet kapnak, így javult a biztosítások ár-érték aránya, és mérséklődött az alulbiztosítottság is.
Címlapkép: Getty Images
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