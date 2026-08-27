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Biztosítás

Durva mekkorát ugorhat a kötelező biztosítás díja: hiába a balesetmentes vezetés, brutális csekket küldhet a biztosító

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 09:32

Jelentősen megemelkedhet egyes autósok kötelező biztosításának éves díja a Signalnál. Egy ügyfélnek 48 ezer helyett 84 ezer forintot kellett volna fizetnie, miközben balesetmentesen vezetett, és B8-as bónuszfokozatba került. Egy másik autós esetében 33,5 ezerről 119 ezer forintra nőtt volna az éves díj. A biztosító szerint a tarifálás jogszerű, és számos kockázati, illetve korrekciós tényezőt vesz figyelembe, írja a Telex.

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A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja a balesetmentes vezetés ellenére is jelentősen megugorhat egyes Signal-ügyfeleknél. Egy autósnak például az addigi 48 ezer forintos éves díj helyett 84 ezer forintot kellett volna fizetnie a következő biztosítási évben, noha B7-ről B8-as bonus-malus kategóriába került.

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A jelentős emelés hátterében a biztosító által alkalmazott korrekciós tényező állt. A díjszámításnál többek között a lakóhelyet, a születési adatokat és a jármű teljesítményét is figyelembe veszik. A Telex által idézett szakértő szerint az ilyen tarifálás önmagában nem feltétlenül jogellenes, ha a biztosító a nyilvánosan meghirdetett szabályai szerint alkalmazza.

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A Signal hangsúlyozta, hogy nem alkalmaz egyedi árazást, a díjakat pedig automatikusan, a közzétett tarifa alapján számítja ki. A társaság szerint a bonus-malus besorolás kedvezőbb díjat eredményezhet, de más tényezők ezt ellensúlyozhatják.

A cikkben egy másik autós példája is szerepel: nála a 33,5 ezer forintos éves díj 119 ezer forintra emelkedett volna. Végül másik biztosítóhoz szerződött, ahol kevesebb mint 25 ezer forintért kapott kötelező biztosítást.

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A szakértő szerint érdemes minden évforduló előtt összehasonlítani a biztosítók ajánlatait, mert a szerződés egyszerű felmondásával és váltással jelentős összeget lehet megtakarítani.
Címlapkép: Getty Images
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