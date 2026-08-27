Durva mekkorát ugorhat a kötelező biztosítás díja: hiába a balesetmentes vezetés, brutális csekket küldhet a biztosító

Jelentősen megemelkedhet egyes autósok kötelező biztosításának éves díja a Signalnál. Egy ügyfélnek 48 ezer helyett 84 ezer forintot kellett volna fizetnie, miközben balesetmentesen vezetett, és B8-as bónuszfokozatba került. Egy másik autós esetében 33,5 ezerről 119 ezer forintra nőtt volna az éves díj. A biztosító szerint a tarifálás jogszerű, és számos kockázati, illetve korrekciós tényezőt vesz figyelembe, írja a Telex.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díja a balesetmentes vezetés ellenére is jelentősen megugorhat egyes Signal-ügyfeleknél. Egy autósnak például az addigi 48 ezer forintos éves díj helyett 84 ezer forintot kellett volna fizetnie a következő biztosítási évben, noha B7-ről B8-as bonus-malus kategóriába került.

A jelentős emelés hátterében a biztosító által alkalmazott korrekciós tényező állt. A díjszámításnál többek között a lakóhelyet, a születési adatokat és a jármű teljesítményét is figyelembe veszik. A Telex által idézett szakértő szerint az ilyen tarifálás önmagában nem feltétlenül jogellenes, ha a biztosító a nyilvánosan meghirdetett szabályai szerint alkalmazza.

A Signal hangsúlyozta, hogy nem alkalmaz egyedi árazást, a díjakat pedig automatikusan, a közzétett tarifa alapján számítja ki. A társaság szerint a bonus-malus besorolás kedvezőbb díjat eredményezhet, de más tényezők ezt ellensúlyozhatják.

A cikkben egy másik autós példája is szerepel: nála a 33,5 ezer forintos éves díj 119 ezer forintra emelkedett volna. Végül másik biztosítóhoz szerződött, ahol kevesebb mint 25 ezer forintért kapott kötelező biztosítást.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakértő szerint érdemes minden évforduló előtt összehasonlítani a biztosítók ajánlatait, mert a szerződés egyszerű felmondásával és váltással jelentős összeget lehet megtakarítani.