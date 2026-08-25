Összesen 68 incidens történt a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren, amelyben legkevesebb 20 tengerész és kikötői munkás vesztette életét.
Fordulat a Hableány-tragédia büntetőperében: meghalt a Viking Idun kapitánya, aki nem segített a bajbajutottaknak
Ügyvédje tájékoztatása szerint meghalt a Viking Idun ukrán kapitánya, akit a 2019-es Hableány-tragédiával összefüggésben segítségnyújtás elmulasztásával vádoltak meg. Az ellene folyó büntetőeljárás hivatalos lezárását ugyanakkor jelentősen megnehezíti, hogy a háború sújtotta Ukrajnából szinte lehetetlen beszerezni a szükséges halotti okiratokat.
A Viking Idun a végzetes éjszakán a balesetet okozó Viking Sigyn mögött haladt, így a most elhunyt kapitány ügyét egy különálló eljárásban tárgyalták. Bár a terhelt halála elvileg megszünteti a büntethetőséget, a bíróság puszta bemondás alapján nem zárhatja le az aktákat - írja a Telex.
Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető cég jogi képviselője rámutatott arra, hogy a hatóságoknak hivatalos diplomáciai iratokra van szükségük a halál tényének igazolásához, ezek beszerzése viszont a jelenlegi ukrajnai helyzetben meglehetősen kiszámíthatatlan és hosszadalmas folyamat.
A több mint hét évvel ezelőtt, 2019. május 29-én történt baleset során a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely azonnal elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó harminchárom dél-koreai turistából és a kéttagú magyar legénységből mindössze hét embert sikerült kimenteni, huszonheten pedig életüket vesztették.
A tragédiát okozó Viking Sigyn – szintén ukrán – kapitányának büntetőpere jelenleg is húzódik. Bár a bíróság 2023 őszén első fokon öt és fél év fogházbüntetésre ítélte halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt, a Fővárosi Törvényszék később hatályon kívül helyezte a döntést. A megismételt eljárás során a vádlott továbbra sem ismerte el bűnösségét, és megtagadta a vallomástételt.
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