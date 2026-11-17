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Meredeken esik a kőolaj ára: jelentős túlkínálat alakulhat ki a világpiacon
A hétfői jelentős esés után kedden reggel tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 92 dollárra mérséklődött. Az áresés hátterében a globális túlkínálattal kapcsolatos várakozások állnak: a Nemzetközi Energiaügynökség szerint már az idei negyedik negyedévben többlet alakulhat ki a piacon.
Kedden reggel folytatódott a kőolaj árcsökkenése a hétfői meredek esés után. Röviddel fél nyolc előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92 dolláron állt, ami 44 cent (0,48 százalék) csökkenés a hétfői záróértékhez képest. Hétfőn a Brent 3,40 dollárral (3,6 százalékkal) esett. Az olajárra a globális üzemanyag-túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak gyakorolnak nyomást.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) múlt pénteken azt jósolta, hogy a közel-keleti olajkínálat gyorsabban fog helyreállni, mint a globális kereslet, és a világ már a negyedik negyedévben üzemanyag-többlettel szembesül. A Goldman Sachs elemzői pedig "jelentős túlkínálatot" jósolnak az olajpiacon jövőre. A szakértők szerint 2027-ben az olajkínálat napi 2 millió hordóval haladja majd meg a keresletet.
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