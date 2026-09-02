A TOP10 augusztusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük Budapestről, római számokról szóló kvíz és vaktérkép is.
Rendkívüli fordulat a magyar használtautó-piacon: hirtelen visszaesett a kereslet, de ennek sokan örülhetnek
A nyári szabadságolások csúcsidőszaka átmeneti mérséklődést hozott a hazai használtautó-piac vásárlói aktivitásában a legfrissebb, augusztusi statisztikái szerint. A regisztrált érdeklődések száma a tavalyi kiugró csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent, ugyanakkor a hirdetési kínálat stabilizálódott. A nyári lassulás ellenére a piac minőségi mutatói tovább javultak: az átlagárak kismértékben emelkedtek, az állomány átlagéletkora és futásteljesítménye csökkent, a hibrid és elektromos modellek iránti kereslet pedig a nyár utolsó hónapjában is növekedni tudott.
A Használtautó.hu adatbázisa szerint augusztusban több mint 96,4 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte hajszálpontosan megegyezik a tavalyi év azonos időszakának szintjével. A felhozatal stabilitása azt mutatja, hogy az eladói oldal változatlanul aktív maradt a nyár végén is.
A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedéssel elérte az 5,33 millió forintos szintet. Az árszint emelkedése mögött a járműállomány lassú, de biztos fiatalodása áll: a meghirdetett személyautók átlagéletkora 12,89 évről 12,58 évre mérséklődött, míg az átlagos futásteljesítmény közel 5 ezer kilométerrel esett vissza, 171 649 kilométerre.
A zöld autók és a városi terepjárók nyáron is népszerűek
Az üzemanyagtípusok bontását vizsgálva látszik, hogy a nyári szezonra elsősorban a hagyományos hajtásláncok voltak legérzékenyebbek: a dízelüzemű autók iránti kereslet 22,8%-kal, a benzineseké 15,6%-kal mérséklődött 2025 augusztusához képest.
Ezzel szemben az alternatív hajtások a szabadságolások ideje alatt is növelni tudták népszerűségüket: a hibrid modellek iránti érdeklődések száma 15%-kal nőtt egyetlen év alatt (18,8 ezerről 21,7 ezerre), miközben a kínálatuk 31,3%-kal bővült. A tisztán elektromos autók iránti megkeresések száma 4,5%-kal nőtt (meghaladva a 26 ezer érdeklődést), 10,78 millió forintos átlagos hirdetési ár mellett.
A karosszériatípusok közül a városi terepjárók bizonyultak a leginkább stabilnak: a kategória iránti kereslet 2,4%-kal növekedett, miközben a hirdetési kínálatuk 14,6%-kal bővült a portálon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szezonális pihenő után őszi felpörgés várható
„Az augusztusi számok egyértelműen a nyári szabadságolási szezon tetőzését tükrözik: a vásárlók a nyár utolsó heteit a pihenésre szánták, így az autóvásárlási döntéseket sokan az őszi időszakra halasztotják” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Kifejezetten biztató ugyanakkor, hogy a hirdetési kínálat 96 ezer darab felett stabil maradt, és a minőségi elmozdulás sem állt meg. Az, hogy a hibridek és az elektromos autók iránti megkeresések még ebben a csendesebb hónapban is növekedni tudtak, jól mutatja a zöld hajtásláncok töretlen népszerűségét. Az iskolakezdéssel és a szabadságok végével az őszi hónapokban a vásárlói aktivitás gyors visszarendeződésére számítunk”
A kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
A magyar adórendszer évente mintegy 450 milliárd forintos rejtett állami támogatással, illetve adókieséssel ösztönzi a céges autók magáncélú használatát.
A súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt elrendelt leállás mindaddig érvényben marad, amíg a vállalat nem orvosolja a szabálytalanságokat.
A Renault feltámasztotta egyik legismertebb modelljét, a legendás 4-est, amely ezúttal már teljesen elektromos hajtással és crossoveres karosszériával tért vissza.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: komoly összeget bukhat, aki ezt az egy dolgot benézi az utakon
2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ami 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált 6650-es értéket.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
A kínai autógyártók már nemcsak az alacsonyabb áraikkal, hanem a technológiai fejlesztések tempójával is komoly kihívást jelentenek az európai autóiparnak.
Tovább drágultak a használt autók Magyarországon, júliusban már 5,51 millió forint volt a meghirdetett személygépkocsik átlagos kínálati ára.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar autós a kerékcserénél: egyetlen rossz mozdulattal milliós költségbe verhetik magukat
Egy defekt, egy sérült kerék vagy egyszerűen a kerekek időszakos áthelyezése miatt bármikor szükség lehet kerékcserére
Júliusban 11 664 új személyautó kapott magyar rendszámot, miközben az év első hét hónapjában már több mint 86 ezer autót helyeztek forgalomba.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kirívó sebességtúllépést a jövőben baleset okozása nélkül is szigorúbban kellene büntetni
Történelmi méretű autóvisszahívást jelentettek be Kínában: a Tesla és nyolc másik gyártó összesen mintegy 4,3 millió járművet érintő intézkedést indít.
A Volkswagen vezérigazgatója szerint kritikus a helyzet az autóiparban, ezért a vállalat történetének legnagyobb átszervezésére van szükség.
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
Alaposan átrendeződött néhány hónap alatt a legolcsóbb új autók mezőnye
Új csalási módszerre figyelmeztet a népszerű parkolós alkalmazás: a csalók SMS-ben próbálják rávenni az autósokat, hogy egy állítólagos tartozást fizessenek ki.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
Hiába fejlődött sokat az autók védelme az elmúlt évtizedben, még mindig rengeteg Keyless-rendszerrel felszerelt jármű könnyű célpont lehet a tolvajok számára.
Kilenc évvel a 2017-es koncepció bemutatása után még ebben a hónapban leleplezheti a Tesla a Roadster szériaérett változatát.
Atyaég! Elképesztő rekordot döntött a Ferrari első elektromos autója: leesik az állad, mennyiért kelt el
A Ferrari az árverés teljes bevételét a Ferrari Alapítványnak ajánlotta fel oktatási programok támogatására.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.