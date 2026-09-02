Rendkívüli fordulat a magyar használtautó-piacon: hirtelen visszaesett a kereslet, de ennek sokan örülhetnek

A nyári szabadságolások csúcsidőszaka átmeneti mérséklődést hozott a hazai használtautó-piac vásárlói aktivitásában a legfrissebb, augusztusi statisztikái szerint. A regisztrált érdeklődések száma a tavalyi kiugró csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent, ugyanakkor a hirdetési kínálat stabilizálódott. A nyári lassulás ellenére a piac minőségi mutatói tovább javultak: az átlagárak kismértékben emelkedtek, az állomány átlagéletkora és futásteljesítménye csökkent, a hibrid és elektromos modellek iránti kereslet pedig a nyár utolsó hónapjában is növekedni tudott.

A Használtautó.hu adatbázisa szerint augusztusban több mint 96,4 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte hajszálpontosan megegyezik a tavalyi év azonos időszakának szintjével. A felhozatal stabilitása azt mutatja, hogy az eladói oldal változatlanul aktív maradt a nyár végén is.

A kínálati átlagár 2,5%-os emelkedéssel elérte az 5,33 millió forintos szintet. Az árszint emelkedése mögött a járműállomány lassú, de biztos fiatalodása áll: a meghirdetett személyautók átlagéletkora 12,89 évről 12,58 évre mérséklődött, míg az átlagos futásteljesítmény közel 5 ezer kilométerrel esett vissza, 171 649 kilométerre.

A zöld autók és a városi terepjárók nyáron is népszerűek

Az üzemanyagtípusok bontását vizsgálva látszik, hogy a nyári szezonra elsősorban a hagyományos hajtásláncok voltak legérzékenyebbek: a dízelüzemű autók iránti kereslet 22,8%-kal, a benzineseké 15,6%-kal mérséklődött 2025 augusztusához képest.

Kép forrása: Használtautó.hu

Ezzel szemben az alternatív hajtások a szabadságolások ideje alatt is növelni tudták népszerűségüket: a hibrid modellek iránti érdeklődések száma 15%-kal nőtt egyetlen év alatt (18,8 ezerről 21,7 ezerre), miközben a kínálatuk 31,3%-kal bővült. A tisztán elektromos autók iránti megkeresések száma 4,5%-kal nőtt (meghaladva a 26 ezer érdeklődést), 10,78 millió forintos átlagos hirdetési ár mellett.

A karosszériatípusok közül a városi terepjárók bizonyultak a leginkább stabilnak: a kategória iránti kereslet 2,4%-kal növekedett, miközben a hirdetési kínálatuk 14,6%-kal bővült a portálon.

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Szezonális pihenő után őszi felpörgés várható

„Az augusztusi számok egyértelműen a nyári szabadságolási szezon tetőzését tükrözik: a vásárlók a nyár utolsó heteit a pihenésre szánták, így az autóvásárlási döntéseket sokan az őszi időszakra halasztotják” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Kifejezetten biztató ugyanakkor, hogy a hirdetési kínálat 96 ezer darab felett stabil maradt, és a minőségi elmozdulás sem állt meg. Az, hogy a hibridek és az elektromos autók iránti megkeresések még ebben a csendesebb hónapban is növekedni tudtak, jól mutatja a zöld hajtásláncok töretlen népszerűségét. Az iskolakezdéssel és a szabadságok végével az őszi hónapokban a vásárlói aktivitás gyors visszarendeződésére számítunk”