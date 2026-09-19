Robbantotta a bombát a kínai autógyártó: brutál olcsón érkezik a Leapmotor B03X, de van egy komoly bökkenő

A Leapmotor legújabb modellje, a B03X crossover az európai piacon próbálja megvetni a lábát a kisméretű elektromos SUV-k egyre sűrűbb mezőnyében. A spanyolországi sajtóbemutatón tesztelt autó tágas utastérrel és bőséges felszereltséggel próbál pontokat szerezni, a vezetési élmény terén azonban komoly lemaradásban van a vetélytársakkal szemben - írja a brit Car Magazine.

A Leapmotor B03X – amely Kínában A10 néven fut, ám az Audi névjogai miatt Európában más jelölést kapott – a Leapmotor A platformjára épül. Méretei (4270 mm-es hosszúság, 1810 mm-es szélesség, 1635 mm-es magasság) alapján a B-szegmens felső határán mozog, magassága és a kerékjárati burkolatok pedig egyértelműen a crossover jelleget hangsúlyozzák. A formatervezés visszafogott, a légellenállási együtthatója pedig kifejezetten kedvező, mindössze 0,26.

Az autó 8,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, végsebességét pedig 159 km/h-nál korlátozza az elektronika. Egyenáramú (DC) gyorstöltővel 30-ról 80 százalékra 16 perc alatt tölthető fel, emellett a 3,3 kW teljesítményű V2L (járműből a fogyasztóra) funkciót is támogatja.

A vezetési élmény a teszt leggyengébb pontja. A kormányzás súlytalanul könnyű, és szinte semmilyen visszajelzést nem ad az útfelületről, amin a sport üzemmód sem javít érdemben. A Leapmotor maga is elismerte, hogy a kormányzás finomításra szorul, és szoftveres frissítést ígért, ám a tesztelők szerint ez inkább hardveres probléma.

A futómű elöl MacPherson-, hátul csatolt lengőkaros elrendezésű, és bár alapvetően kényelmes, a fekvőrendőrökre hajtva a hátsó tengely kellemetlenül kemény reakciót ad. Kanyarban jelentős karosszériadőlés tapasztalható, így a B03X inkább a nyugodt, városi közlekedésre alkalmas.

A belső tér viszont kifejezetten erős oldala az autónak. A letisztult, tágas kabinban egy 14,6 hüvelykes, 2,5K felbontású központi kijelző és egy 8,8 hüvelykes digitális műszeregység kapott helyet. Szinte minden felületet puha műbőr borít, bár a fizikai gombok csaknem teljesen hiányoznak, a menürendszerben pedig túl sok funkciót rejtettek el.

Az ülések kényelmesek, de az oldaltámaszuk gyenge. A hátsó üléssor meglepően tágas, hiszen egy 190 centiméter magas tesztelő is kényelmesen elfért a saját maga által beállított vezetőülés mögött. A csomagtartó 405 literes, a padlója alatt pedig egy további, 105 literes, mosható tárolórekesz található.

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A felszereltség egyetlen, gazdagon összeállított kivitelben érhető el, amellyel alapáron járnak a 18 colos alufelnik, a LED-es világítás, a fűthető első ülések és kormány, a vezeték nélküli telefontöltés, az Apple CarPlay és Android Auto támogatás, a 360 fokos kamerarendszer, valamint az adaptív tempomat és számos egyéb vezetéstámogató rendszer.

A kétféle, Life és Design felszereltséggel elérhető a B03X 10,25 millió forintos áron jelenti a kínálat csúcsát. Még érdekesebb a 39,2 kWh-s Life belépőverzió, mely automata klímát, 14,6 colos képernyőt, vezeték nélküli telefontükrözést és sok egyéb tételt kínál a műbőrnél kevésbé izzasztó szövet kárpitozással. Ez raktárkészletről magánügyfeleknek 8,89 millió forintba kerül.

A B03X tehát egyértelmű erényekkel rendelkezik a helykínálat és a felszereltség terén, a gyenge vezetési tulajdonságok, a túlzottan képernyőfüggő kezelőszervek és a bizonytalan kormányérzet miatt azonban nehéz ajánlani a jobban sikerült riválisokkal szemben.