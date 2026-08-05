2026. augusztus 5. szerda Krisztina
38 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cars used for spare parts.
Autó

Öregedő verdák lepték el a magyar utakat: ez nagyon veszélyes is lehet hamarosan

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 09:04

Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsiellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurostat és a KSH legfrissebb, 2025-re vonatkozó adatai szerint a hazai autók közel háromnegyede tíz évnél idősebb, ráadásul az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatok szerint az Európai Unióban 2025-ben Olaszországban volt a legmagasabb az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma (709), amelyet Finnország (675), Ciprus (670) és Luxemburg (668) követett. Ebben a rangsorban Magyarország Romániával holtversenyben az utolsó előtti helyen végzett 461 autóval, mindössze Lettországot (435) megelőzve.

Bár tíz évvel korábban hazánk szintén az utolsó előtti helyet foglalta el, a felzárkózás üteme dinamikus volt. 2010 és 2025 között ugyanis az unióban átlagosan közel 20 százalékkal (487-ről 584-re) nőtt az ezer főre jutó autópark, míg itthon több mint 54 százalékos bővülést regisztráltak. Az 1990-es adatokhoz képest pedig a magyarországi gépkocsiellátottság már két és félszeresére emelkedett.

Működik a legális autós trükk: tömegével szerzik be így a járműveket az élelmes magyarok
EZ IS ÉRDEKELHET
Működik a legális autós trükk: tömegével szerzik be így a járműveket az élelmes magyarok
A Magyar Lízingszövetség szerint a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások továbbra is meghatározó szerepet töltenek be.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 végén több mint 4,37 millió regisztrált személyautó futott Magyarországon, ami egy év alatt 2,6 százalékos, mintegy 111 ezer darabos gyarapodást jelentett. A 2001 óta közel 1,9 millióval bővülő állomány ugyanakkor egyre korosabb, a hazai autóflotta átlagéletkora ugyanis tavaly év végére elérte a 16,5 évet. Ezt a folyamatot erősíti, hogy az első alkalommal forgalomba helyezett gépjárműveken belül is emelkedett a használt autók aránya, a 2024-es 46,2 százalékról 48,5 százalékra. Az Eurostat statisztikái is a hazai járműpark elöregedését támasztják alá, mivel a teljes állomány 72 százaléka tíz évnél idősebb.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A korcsoportos bontás rávilágít az elmúlt öt év drasztikus átalakulására: a legjelentősebben a húsz évnél öregebb autók aránya ugrott meg, 18,6 százalékról 30,9 százalékra. A 10–20 éves járművek részaránya 51,7 százalékról 41,1 százalékra mérséklődött, miközben az 5–10 éveseké 12,7-ről 15,1 százalékra emelkedett. Eközben a fiatalabb járművek fokozatosan visszaszorulnak, hiszen a 2–5 éves kocsik aránya 8,8-ról 6,9 százalékra esett vissza, a kétévesnél fiatalabb modellek pedig ma már a magyarországi flotta mindössze 6 százalékát teszik ki.
Címlapkép: Getty Images
#autó #magyarország #európai unió #ksh #eurostat #statisztika #használtautó #gépjármű #autók #személyautó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:04
08:30
08:14
08:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
3 hete
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
3
1 hónapja
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
2 hete
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
1 hete
Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési kockázat
A bank befektetéseinek esetleges értékcsökkenéséből, illetve azok vészhelyzetben való költséges értékesítéséből eredő kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 07:20
Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 07:11
Nem apad tovább a Duna: így áll most a vízszint, hamarosan vége lehet a krízisnek?
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 08:17
Pokoli időjárásra készülhetünk ma: egyetlen megye sem úszhatja meg