Öregedő verdák lepték el a magyar utakat: ez nagyon veszélyes is lehet hamarosan

Bár az elmúlt másfél évtizedben az uniós átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt a gépkocsiellátottság Magyarországon, a járműállomány folyamatosan öregszik.

Az Eurostat és a KSH legfrissebb, 2025-re vonatkozó adatai szerint a hazai autók közel háromnegyede tíz évnél idősebb, ráadásul az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma alapján hazánk továbbra is az Európai Unió sereghajtói közé tartozik.

Az adatok szerint az Európai Unióban 2025-ben Olaszországban volt a legmagasabb az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma (709), amelyet Finnország (675), Ciprus (670) és Luxemburg (668) követett. Ebben a rangsorban Magyarország Romániával holtversenyben az utolsó előtti helyen végzett 461 autóval, mindössze Lettországot (435) megelőzve.

Bár tíz évvel korábban hazánk szintén az utolsó előtti helyet foglalta el, a felzárkózás üteme dinamikus volt. 2010 és 2025 között ugyanis az unióban átlagosan közel 20 százalékkal (487-ről 584-re) nőtt az ezer főre jutó autópark, míg itthon több mint 54 százalékos bővülést regisztráltak. Az 1990-es adatokhoz képest pedig a magyarországi gépkocsiellátottság már két és félszeresére emelkedett.

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 végén több mint 4,37 millió regisztrált személyautó futott Magyarországon, ami egy év alatt 2,6 százalékos, mintegy 111 ezer darabos gyarapodást jelentett. A 2001 óta közel 1,9 millióval bővülő állomány ugyanakkor egyre korosabb, a hazai autóflotta átlagéletkora ugyanis tavaly év végére elérte a 16,5 évet. Ezt a folyamatot erősíti, hogy az első alkalommal forgalomba helyezett gépjárműveken belül is emelkedett a használt autók aránya, a 2024-es 46,2 százalékról 48,5 százalékra. Az Eurostat statisztikái is a hazai járműpark elöregedését támasztják alá, mivel a teljes állomány 72 százaléka tíz évnél idősebb.

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A korcsoportos bontás rávilágít az elmúlt öt év drasztikus átalakulására: a legjelentősebben a húsz évnél öregebb autók aránya ugrott meg, 18,6 százalékról 30,9 százalékra. A 10–20 éves járművek részaránya 51,7 százalékról 41,1 százalékra mérséklődött, miközben az 5–10 éveseké 12,7-ről 15,1 százalékra emelkedett. Eközben a fiatalabb járművek fokozatosan visszaszorulnak, hiszen a 2–5 éves kocsik aránya 8,8-ról 6,9 százalékra esett vissza, a kétévesnél fiatalabb modellek pedig ma már a magyarországi flotta mindössze 6 százalékát teszik ki.