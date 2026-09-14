Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Bejelentette Vitézy Dávid: korlátozást vezethetnek be, újabb szabályok jöhetnek az autós közlekedésben
A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka - közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid felhívta a figyelmet: havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 kilométer per órát.
Ezért vizsgáljuk az átlagsebesség-mérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget
- fogalmazott a miniszter.
Címlapfotó: MTI/Lakatos Péter
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Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után
Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
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Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.
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A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.
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Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.
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