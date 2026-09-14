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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszél a Budapest-Lajosmizse vasútvonal fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón Gyálon, a polgármesteri hivatalban 2026. augusztus 7-én.MTI/Lakatos Péter
Autó

Bejelentette Vitézy Dávid: korlátozást vezethetnek be, újabb szabályok jöhetnek az autós közlekedésben

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 10:31

A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka - közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

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Vitézy Dávid felhívta a figyelmet: havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 kilométer per órát.

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Ezért vizsgáljuk az átlagsebesség-mérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Nem ugyanaz 50 helyett 63-mal vagy 150-nel menni, a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget

- fogalmazott a miniszter.

Címlapfotó: MTI/Lakatos Péter
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