Belengette a budapesti dugódíjat Karácsony Gergely: a főpolgármester szerint ez kell ahhoz, hogy bevezessék

Október elejére teljesen kiürülhet Budapest kasszája, vészforgatókönyv pedig nincs, jelentette ki Karácsony Gergely egy interjúban. A főpolgármester a főváros kritikus anyagi helyzete miatt a szolidaritási hozzájárulás kivezetését és az állami finanszírozás újragondolását várja a Tisza-kormánytól, amelynek az önkormányzatok iránti elkötelezettségét a 2027-es költségvetés mutatja majd meg igazán. A beszélgetés során a dugódíj lehetősége is szóba került.

Karácsony Gergely egy, a Népszavának adott friss interjúban egyértelművé tette, hogy a fővárosnak nincs B-terve arra az esetre, ha a következő hetekben nem sikerül megállapodni a kormánnyal. Budapest idén még semmilyen állami normatívát nem kapott a korábbi kabinettel a szolidaritási hozzájárulás miatt kialakult jogvita következtében, ami mintegy 50 milliárd forintos hiányt jelent. A főpolgármester szerint az állami támogatás alapból is rendkívül alacsony, a kiadásoknak jó, ha a 40 százalékát fedezi, miközben a tehetősebb településeket a szolidaritási adó mellett az átlagosnál kisebb normatíva is sújtja.

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) múlt heti ülésén nem született döntés sem a szolidaritási hozzájárulás sorsáról, sem az idei pótforrásokról. Karácsony azonban nem volt csalódott, mivel az új önkormányzati államtitkár, Hoffman István kinevezésével érdemben most indulhat meg a közös munka. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a valódi próbatételt a 2027-es költségvetés jelenti majd, abból fog kiderülni, mennyire hajlandó a jelenlegi vezetés anyagilag is kiállni az önkormányzatok mellett. A Pénzügyminisztérium ígérete szerint a tervezet benyújtása előtt egyeztetni fognak a településekkel.

Bár a szolidaritási adó azonnali eltörlése 400 milliárd forintos lyukat ütne a központi költségvetésben, amit Karácsony sem tart reális elvárásnak, azt határozottan kéri, hogy a kormány tegyen érdemi lépéseket a kivezetés irányába. Elismerte ugyanakkor, hogy minden ágazatban hatalmas a változás iránti igény, ezért tudomásul kell venni a vártnál lassabb tempót. Számára most az a legfőbb kérdés, hogy elindult-e legalább a folyamat a megfelelő irányba.

A főpolgármester kitért a közigazgatás átalakításának kérdéseire is. Bár meggyőzhető lenne a megyei közgyűlések megszüntetéséről, úgy véli, erről csak az önkormányzatiság középszintjéről szóló, egyelőre hiányzó szakmai vita lefolytatása után szabadna dönteni.

A beszélgetés során szóba került, hogy Budapest finanszírozási gondjait a dugódíj is megoldhatná, ám ennek bevezetését Karácsony Gergely nem tartja reálisnak a jelenlegi ciklusban. Mivel az intézkedés nem szerepelt a Tisza választási programjában, nincs rá közvetlen politikai felhatalmazásuk, utólag pedig nehéz lenne elfogadtatni ezt a lépést a választókkal. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem minden nagyvárosban bizonyult egyértelmű sikernek a dugódíj bevezetése.

A főpolgármester szerint a dugódíjjal elérni kívánt célokat érdemes különválasztani magától az eszköztől. Londonban hasonló közegészségügyi és forgalomcsökkentési eredményeket például buszsávok kialakításával vagy a parkolási szabályok átalakításával is el lehetett érni. A főváros bevételeit pedig a gépjárműadó teljes összegének, illetve a személyi jövedelemadó egy részének önkormányzatokhoz történő visszacsatornázásával is lehetne növelni. Utóbbi megoldás ráadásul szerepelt a Tisza választási programjában is - hangsúlyozta.