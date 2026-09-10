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Vidám latin-amerikai autókereskedő, aki autókat mutat be egy párnak, akik az autókereskedésben vásárolnak
Autó

Ezeket a használt autókat kapkodják el most a magyarok: állami segítségből vásárolnak be a fiatalok

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 18:33

A 2025 januárjában bevezetett munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. Bár a havi kihelyezések az indulást követő csúcsok után mérséklődtek, az érdeklődés töretlen: idén az első hét hónapban 62,4 milliárd forintnyi új szerződés született. A kamatmentes, szabad felhasználású hitel egyik legnépszerűbb célja a gépjárművásárlás.

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A Használtautó.hu és a money.hu közös elemzése megmutatja, mire elég a maximális 4 millió forintos keret a munkáshitelnél. „A 4 millió forintos keretösszeg jelentős mozgásteret ad a fiataloknak: a legegyszerűbb városi autóktól a tágasabb középkategóriás modellekig terjed a választék” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

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A keret alsó sávjában a legelterjedtebb alapmodellek közül válogathatnak a vevők: a Suzuki Swift (1,14 milliós átlagár) vagy az Opel Astra (1,47 milliós átlagár) esetében a hitelösszeg feléből-harmadából megvan az autó, a fennmaradó összeg pedig egyéb életkezdési célokra fordítható. A 4 milliós határhoz közelítve már lényegesen fiatalabb és tágasabb járművek is elérhetők: a Volkswagen Passat (3,72 milliós átlagár) vagy a Skoda Octavia (3,99 milliós medián ár) kategóriájában ebből a keretből már kifejezetten megkímélt, jó állapotú modell is vásárolható.

Három aranyszabály a 4 millió alatti autóvásárláshoz

A fiatal és gyakran elsőautós vásárlóknak érdemes néhány alapvető szempontot szem előtt tartaniuk a kockázatok minimálisra csökkentése érdekében:

  • A jármű koránál lényegesen döntőbb a valós műszaki állapot. Elengedhetetlen a dokumentált szervizmúlt és a hivatalos előélet-lekérdezés (pl. JSZP-n keresztül).
  • Érdemes nagy darabszámban értékesített tömegmodelleket választani, amelyekhez olcsó az alkatrész-utánpótlás és a független szervizek is magabiztosan nyúlnak hozzájuk.
  • A vételáron felül mindig számolni kell a kötelező induló szervizzel (olaj-, szűrő- és vezérléscsere), az átírási illetékkel és a biztosítással. A 4 milliós keretből érdemes legalább 300–500 ezer forintot megőrizni az azonnali karbantartásokra és váratlan javításokra.
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Miért érdemes most kihasználni a rugalmas feltételeket?

A munkáshitel jelenlegi legnagyobb előnye a kamatmentesség mellett a bürokráciamentes, kötetlen felhasználhatóság. Mivel a konstrukció a fiatalok életkezdését és munkavállalását hivatott segíteni, a munkába járást biztosító autóvásárlás az egyik leginkább indokolt hitelcél. 

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ugyanakkor a támogatott hiteleknél – ahogy az a Babaváró kapcsán is felmerült – a döntéshozók határozottan fel kívánnak lépni az olyan kiskapuk ellen, ahol a kamatmentes forrásokat kizárólag állampapír-vásárlásra vagy a kamatkülönbözetből származó haszon megszerzésére fordítják. Ha a jogalkotó a jövőben emiatt szigorít és igazolási kötelezettséget ír elő, az a használt autók piacán (különösen a magánszemélyek közötti adásvételeknél) érdemben megnehezítheti vagy meghosszabbíthatja a vásárlást.

„Az autó sok fiatal számára a munkavállalás alapfeltétele, így az autóvásárlás szervesen illeszkedik a munkáshitel eredeti koncepciójához. Az esetleges szabályozói szigorítások ugyanakkor megszüntethetik a mostani bürokráciamentes felhasználást. Ezért a valós vásárlási szándékkal rendelkező fiataloknak érdemes lehet kihasználni a jelenlegi, rugalmas kereteket” – összegezte Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.
Címlapkép: Getty Images
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