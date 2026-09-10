Ezeket a használt autókat kapkodják el most a magyarok: állami segítségből vásárolnak be a fiatalok

A 2025 januárjában bevezetett munkáshitelből 2026 júliusáig több mint 230 milliárd forintot helyeztek ki a bankok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. Bár a havi kihelyezések az indulást követő csúcsok után mérséklődtek, az érdeklődés töretlen: idén az első hét hónapban 62,4 milliárd forintnyi új szerződés született. A kamatmentes, szabad felhasználású hitel egyik legnépszerűbb célja a gépjárművásárlás.

A Használtautó.hu és a money.hu közös elemzése megmutatja, mire elég a maximális 4 millió forintos keret a munkáshitelnél. „A 4 millió forintos keretösszeg jelentős mozgásteret ad a fiataloknak: a legegyszerűbb városi autóktól a tágasabb középkategóriás modellekig terjed a választék” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A keret alsó sávjában a legelterjedtebb alapmodellek közül válogathatnak a vevők: a Suzuki Swift (1,14 milliós átlagár) vagy az Opel Astra (1,47 milliós átlagár) esetében a hitelösszeg feléből-harmadából megvan az autó, a fennmaradó összeg pedig egyéb életkezdési célokra fordítható. A 4 milliós határhoz közelítve már lényegesen fiatalabb és tágasabb járművek is elérhetők: a Volkswagen Passat (3,72 milliós átlagár) vagy a Skoda Octavia (3,99 milliós medián ár) kategóriájában ebből a keretből már kifejezetten megkímélt, jó állapotú modell is vásárolható.

Három aranyszabály a 4 millió alatti autóvásárláshoz

A fiatal és gyakran elsőautós vásárlóknak érdemes néhány alapvető szempontot szem előtt tartaniuk a kockázatok minimálisra csökkentése érdekében:

A jármű koránál lényegesen döntőbb a valós műszaki állapot. Elengedhetetlen a dokumentált szervizmúlt és a hivatalos előélet-lekérdezés (pl. JSZP-n keresztül).

Érdemes nagy darabszámban értékesített tömegmodelleket választani, amelyekhez olcsó az alkatrész-utánpótlás és a független szervizek is magabiztosan nyúlnak hozzájuk.

A vételáron felül mindig számolni kell a kötelező induló szervizzel (olaj-, szűrő- és vezérléscsere), az átírási illetékkel és a biztosítással. A 4 milliós keretből érdemes legalább 300–500 ezer forintot megőrizni az azonnali karbantartásokra és váratlan javításokra.

Miért érdemes most kihasználni a rugalmas feltételeket?

A munkáshitel jelenlegi legnagyobb előnye a kamatmentesség mellett a bürokráciamentes, kötetlen felhasználhatóság. Mivel a konstrukció a fiatalok életkezdését és munkavállalását hivatott segíteni, a munkába járást biztosító autóvásárlás az egyik leginkább indokolt hitelcél.

Ugyanakkor a támogatott hiteleknél – ahogy az a Babaváró kapcsán is felmerült – a döntéshozók határozottan fel kívánnak lépni az olyan kiskapuk ellen, ahol a kamatmentes forrásokat kizárólag állampapír-vásárlásra vagy a kamatkülönbözetből származó haszon megszerzésére fordítják. Ha a jogalkotó a jövőben emiatt szigorít és igazolási kötelezettséget ír elő, az a használt autók piacán (különösen a magánszemélyek közötti adásvételeknél) érdemben megnehezítheti vagy meghosszabbíthatja a vásárlást.

„Az autó sok fiatal számára a munkavállalás alapfeltétele, így az autóvásárlás szervesen illeszkedik a munkáshitel eredeti koncepciójához. Az esetleges szabályozói szigorítások ugyanakkor megszüntethetik a mostani bürokráciamentes felhasználást. Ezért a valós vásárlási szándékkal rendelkező fiataloknak érdemes lehet kihasználni a jelenlegi, rugalmas kereteket” – összegezte Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.