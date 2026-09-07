Húzós időszak vár a magyar autósokra: napokon belül átlépi a lélektani határt az üzemanyagok ára?

Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében, a benzin ára 620, a gázolajé pedig akár 700 forint fölé is kerülhet. Az európai árak között ugyanakkor óriási különbségek vannak: míg Norvégiában és Dániában 900 forint körül vagy fölött van egy liter, Máltán 500 forint alatt is megúszható a tankolás. A magyar autósok több európai országban is olcsóbban tankolhatnak, mint itthon.

Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyarországi kutakon szeptember második hetének elején, a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a forint dollárral szembeni árfolyamának alakulása ugyanis egyaránt felfelé hajthatja a hazai árakat. A Holtankoljak.hu előrejelzése szerint a hét első felében ugyanakkor nem várható kiugró áremelkedés: a 95-ös benzin literenként 2-5, míg a gázolaj 3-6 forinttal kerülhet többe.

A jelenlegi magyarországi átlagárak alapján ez azt jelentheti, hogy a benzin ára a 618-621 forintos sávba emelkedhet, amennyiben a prognózisnak megfelelő mértékű drágulás következik be. A gázolajnál valamivel nagyobb lehet az áremelkedés, így a jelenlegi 696 forintos literenkénti átlagár 699-702 forintra nőhet. Vagyis a hét elején mindkét üzemanyagtípus esetében 700 forint körüli árakkal találkozhatnak az autósok, a dízelnél pedig akár át is lépheti ezt a szintet az országos átlagár.

A drágulás mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 90 dolláros lélektani határt, majd a hét végére már a 91-96 dolláros sáv felé indult. A kínálati szűkülések, valamint az észak-amerikai és közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül is felhajtják a finomított üzemanyagok jegyzésárait, ami idővel a hazai nagykereskedelmi árakban is megjelenhet.

A magyar autósok szempontjából az árfolyam alakulása sem mellékes. A dollár/forint kurzus jelenleg 310-312 forint körül alakul a bankközi piacon, miközben a dollárban jegyzett olaj ára emelkedik. A forint nem tudott tartósan erősödni a dollárral szemben, ezért az olajpiaci drágulás lényegében teljes egészében begyűrűzhet a magyar nagykereskedelmi árakba.

Így állunk a régióban

A magyarországi árak a régiós összevetésben jelenleg nem számítanak kiugróan magasnak, ugyanakkor a környező országok között jelentős különbségek vannak. A szeptemberi első heti adatok szerint a 95-ös benzin Magyarországon átlagosan 616 forintba kerül literenként. Ennél drágább a benzin Szerbiában és Csehországban, ahol egyaránt 629 forintos árat mutatnak az adatok, míg Szlovákiában 627 forintot kell fizetni egy literért.

Horvátországban a magyarországihoz hasonló, 616 forintos benzinár szerepel az összevetésben, Szlovéniában viszont már érezhetően olcsóbban, 590 forintért lehet tankolni. Bulgáriában 567, Lengyelországban pedig mindössze 545 forintnak megfelelő összegből jön ki egy liter benzin. Ez azt jelenti, hogy a felsorolt országok közül Magyarországnál négyben drágább, háromban pedig olcsóbb a benzin.

A gázolajnál némileg más a kép. A magyarországi 696 forintos literenkénti átlagárnál Szerbiában drágább, 719 forintos árral lehet találkozni, míg Horvátországban 702 forint az adat. Csehországban 687, Szlovákiában 677, Szlovéniában 658, Bulgáriában 654, Lengyelországban pedig 624 forintnak megfelelő a literenkénti ár. A felsorolt országok közül tehát háromban olcsóbb a dízel, mint Magyarországon, háromban pedig drágább, míg Horvátországban csak néhány forinttal magasabb az ár.

A régiós kép alapján a magyar autósok jelenleg leginkább Lengyelországban, Szlovéniában és Bulgáriában járnak jól, ha benzint tankolnak, miközben Szerbiában a legmagasabb mindkét üzemanyagtípus ára a felsorolt országok közül. A benzin esetében a lengyel és a szerb ár között 84 forintos különbség van literenként, gázolajnál pedig 95 forint a két szélsőérték közötti eltérés.

Magyarország a régiós középmezőnyben

Az európai összevetésnél fontos korlát, hogy a rendelkezésre álló adatsor csak Magyarországot és hét környező, illetve régiós országot tartalmaz, ezért ebből nem lehet megnevezni Európa teljes mezőnyének legdrágább vagy legolcsóbb országát. A vizsgált országok között azonban jól látható, hogy Magyarország egyik üzemanyagtípusnál sem tartozik a szélsőségekhez.

A benzin esetében a vizsgált országok közül Lengyelországban a legalacsonyabb az ár, 545 forint literenként, míg Szerbiában és Csehországban a legmagasabb, 629 forint. Magyarország 616 forintos ára így inkább a középmezőnyben helyezkedik el: a hét összehasonlított országból háromban olcsóbb, háromban pedig drágább a benzin, egyben pedig megegyezik a magyarországi árral.

A gázolajnál Lengyelország áll az egyik végponton 624 forintos literenkénti árral, míg Szerbiában 719 forintba kerül a dízel. Magyarország 696 forintos ára ebben az összevetésben szintén nem számít kiugrónak. A régiós különbségek ugyanakkor így is jelentősek: a legolcsóbb és legdrágább vizsgált ország között csaknem 100 forint a különbség literenként.

Ha tehát a Holtankoljak.hu előrejelzése beigazolódik, a magyarországi átlagárak szeptember második hetének elején tovább emelkedhetnek, de a 95-ös benzin esetében várhatóan 620 forint környékén, a gázolajnál pedig 700 forint körül stabilizálódhatnak. A következő napokban így elsősorban az olajár és a dollár/forint árfolyamának alakulása határozhatja meg, hogy a kutakon végül a prognózis alsó vagy felső értéke válik valóra.

Itt a legdrágább tankolni Európában

A benzin ára a vizsgált országok közül Norvégiában a legmagasabb, ahol 929 forintnak megfelelő összeget kell fizetni egy literért, de Dániában is 900 forint felett van az ár. A lista másik végén Málta áll 487 forintos literenkénti árral, vagyis a legdrágább és legolcsóbb ország között több mint 440 forintos különbség van. Magyarország 616 forintos átlagárával a mezőny közepén helyezkedik el.

A magyarországinál olcsóbban összesen 11 országban lehet benzint tankolni a táblázatban szereplő adatok szerint. Litvániában 604, Szlovéniában 590, Cipruson 583, Andorrában 571, Bulgáriában 567, Svédországban 551, Lengyelországban 545, Máltán pedig mindössze 487 forint a literenkénti ár. Emellett Horvátországban éppen ugyanannyi, 616 forintba kerül a benzin, mint Magyarországon. A régióból tehát több országban is kedvezőbb áron lehet tankolni, miközben Szerbia, Csehország és Szlovákia már valamivel drágább a magyarországi árnál.

A gázolajnál még nagyobb különbségek rajzolódnak ki Európában. A legdrágábbnak Dánia számít 924 forintos literenkénti árral, ezt Norvégia követi 890, Hollandia pedig 895 forinttal - utóbbi tehát a norvégnál is néhány forinttal magasabb. A legolcsóbb dízelt messze Máltán lehet tankolni, ahol mindössze 440 forintnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Ez azt jelenti, hogy a legdrágább és legolcsóbb ország között több mint 480 forint a különbség literenként.

Magyarországnál olcsóbb dízelt 12 országban találni a listán: Észtországban 654, Szlovéniában 658, Svédországban 655, Cipruson 675, Luxemburgban 678, Szlovákiában 677, Csehországban 687, Írországban 693, Litvániában 709, Romániában 697, Spanyolországban 645, Lengyelországban 624, Andorrában 581, Bulgáriában 654, illetve Máltán 440 forint az ár.

A felsorolás alapján érdemes kiemelni, hogy több közép-európai országban is olcsóbb a dízel, mint Magyarországon, köztük Szlovákiában, Csehországban, Romániában és Lengyelországban.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA