Júliushoz képest 0,2 százalékos áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.
Autópálya matrica árak 2027: kiszámoltuk, ennyivel drágulhatnak a sztrádák jövőre
Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
Megérkezett az augusztusi inflációs adat, amely alapján már kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek jövőre az autópálya-matrica díjai. A 2026 augusztusában mért 1,3 százalékos infláció alapján a 2027-es matricák ára ugyanekkora mértékben emelkedhet, a díjakat 10 forintra kerekítve számoltuk ki.
Ennek alapján a D1 kategóriában az éves vármegyei matrica 7190-ről 7280 forintra, az éves országos matrica pedig 61 760-ról 62 560 forintra drágulhat. A napi matrica ára 5550-ről 5620 forintra, a tíznaposé 6910-ről 7000 forintra, míg a havi matrica 11 170-ről 11 320 forintra emelkedhet. A D2 kategóriában az éves vármegyei matrica 14 370 helyett 14 560 forintba, az éves országos pedig 62 560 forintba kerülhet.
A többi kategóriában is hasonló mértékű drágulás jöhet: az U kategória éves országos matricája 87 650-ről 88 790 forintra, míg a D1M éves vármegyei matricája 7190-ről 7280 forintra emelkedhet. A motorosok tíznapos matricája 3450-ről 3490 forintra, a havi pedig 5590-ről 5660 forintra nőhet.
Fontos kiemelni, hogy ezek egyelőre számított, várható összegek, a 2027-es hivatalos díjakat a végleges közzététel határozza meg.
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Kérdés az is, 2027-re megmarad-e a kedvezményes, 15 ezer forintos M1 regionális matrica, amelyet a felújítás kellemetlenségei miatt vezettek be. Ennek kapcsán kérdéseket küldtünk a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak.
Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
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