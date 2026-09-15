Vaskos csekket kaptak, mégsem fizetnek: több mint százezer magyar autós játszotta ki a rendszert

Miközben a közlekedési minisztérium a gyorshajtási büntetések szigorítását mérlegeli, a statisztikák a fizetési fegyelem drámai romlását mutatják. 2026 első félévében több mint százezer bírságot nem fizettek be, ami miatt több mint hatmilliárd forinttól esett el az állam. A felhalmozódott elmaradás világosan rámutat a hazai behajtási rendszer súlyos hiányosságaira - írta meg a vezess.hu.

Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint az idei év első hat hónapjában a hatóságok összesen 379 327 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot az objektív felelősség hatálya alá tartozó gyorshajtási ügyekben. Szeptember közepéig az érintett autósok ebből mindössze 276 685 büntetést fizettek be, illetve ennyit sikerült rajtuk behajtani.

Ez azt jelenti, hogy a kiszabott tételek több mint 27 százalékát – azaz bő 102 ezer bírságot – egyszerűen figyelmen kívül hagyták a szabályszegők, így a be nem folyt összeg jelenleg is meghaladja a 6,17 milliárd forintot.

A probléma nem új keletű, évek óta százezerszám halmozódnak a kifizetetlen gyorshajtási csekkek. Bár az elmúlt időszakban kétszer is emelték a tételeket – a bírság mértéke ma már 50 ezer és 468 ezer forint között mozog –, a szigorításokkal párhuzamosan a rendezetlen ügyek száma is folyamatosan nőtt. A notórius gyorshajtók sok esetben régóta ismert trükkökkel és jogi kiskapukkal ússzák meg a felelősségre vonást, ami jelentősen erodálja a rendszer elrettentő erejét.