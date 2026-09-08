2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Profi felnőtt nő üzleti öltözékben tankolja autóját egy benzinkúton, nyugodtnak, koncentráltnak és magabiztosnak tűnik. A kép függetlenséget, napi rutint, ingázást, szakmaiságot és mentális jólétet közvetít.
Autó

Nincs megállás, lélektani szintet közelít a benzin ára: újabb kemény drágulás élesedett a kutakon

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 09:55

Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni. A hazai drágulás hátterében a kiéleződő iráni konfliktus áll, amelynek hatására a nyersolaj világpiaci ára újra átlépte a 100 dolláros határt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint a mai naptól érvényes áremeléssel a 95-ös benzin országos átlagára olyan szintre ugrott, amilyenre tavaly, vagyis 2025 februárja óta nem volt példa.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dízelüzemű autók tulajdonosainak is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, a gázolaj literjéért ugyanis jelenleg átlagosan 697 forintot kérnek a kutakon.

Kapcsolódó cikkeink:

A Portfolio szerint az árak emelkedése a nemzetközi piaci folyamatok közvetlen következménye. Kedden reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése az iráni válság miatt – idén május óta először – ismét 100 dollár fölé szökött, ami további aggodalomra adhat okot az üzemanyagok jövőbeli áralakulásával kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#autó #dízel #gázolaj #drágulás #benzinár #olajár #autósok #holtankoljak #üzemanyagárak #benzin ára
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
11:59
11:44
11:28
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
2026. szeptember 8.
Autópálya matrica árak 2027: kiszámoltuk, ennyivel drágulhatnak a sztrádák jövőre
2026. szeptember 7.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
2 hónapja
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
3
1 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
2 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 11:44
Ennek a fele sem tréfa: újabb háborús eszkaláció robbanthatja be az üzemanyagárakat
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 11:28
Kiderült, komoly bírságemelésre készül a kormány: milliókkal emelkedne a legfelső büntetési tétel
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 11:31
Keressük a magyar agrárium legjobbjait! Nevezz te is a Portfolio Agrárdíjakra