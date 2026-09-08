Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
Nincs megállás, lélektani szintet közelít a benzin ára: újabb kemény drágulás élesedett a kutakon
Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni. A hazai drágulás hátterében a kiéleződő iráni konfliktus áll, amelynek hatására a nyersolaj világpiaci ára újra átlépte a 100 dolláros határt.
A Holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint a mai naptól érvényes áremeléssel a 95-ös benzin országos átlagára olyan szintre ugrott, amilyenre tavaly, vagyis 2025 februárja óta nem volt példa.
A dízelüzemű autók tulajdonosainak is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, a gázolaj literjéért ugyanis jelenleg átlagosan 697 forintot kérnek a kutakon.
A Portfolio szerint az árak emelkedése a nemzetközi piaci folyamatok közvetlen következménye. Kedden reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése az iráni válság miatt – idén május óta először – ismét 100 dollár fölé szökött, ami további aggodalomra adhat okot az üzemanyagok jövőbeli áralakulásával kapcsolatban.
Megszólalt az Audi Hungaria: ez lesz a győri gyár sorsa a Volkswagen költségcsökkentési döntései után
Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében
A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el
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Látványosan átalakult a hazai autópiac az elmúlt hónapokban: megindult az árverseny az új autóknál, egyre komolyabb tényezővé válnak az eddig kevésbé ismert márkák.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.
A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak.
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