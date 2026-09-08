Nincs megállás, lélektani szintet közelít a benzin ára: újabb kemény drágulás élesedett a kutakon

Ismét drágult a benzin a hazai töltőállomásokon, miután az ötforintos emelés következtében a 95-ös literjéért már átlagosan 622 forintot kell fizetni. A hazai drágulás hátterében a kiéleződő iráni konfliktus áll, amelynek hatására a nyersolaj világpiaci ára újra átlépte a 100 dolláros határt.

A Holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint a mai naptól érvényes áremeléssel a 95-ös benzin országos átlagára olyan szintre ugrott, amilyenre tavaly, vagyis 2025 februárja óta nem volt példa.

A dízelüzemű autók tulajdonosainak is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, a gázolaj literjéért ugyanis jelenleg átlagosan 697 forintot kérnek a kutakon.

A Portfolio szerint az árak emelkedése a nemzetközi piaci folyamatok közvetlen következménye. Kedden reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése az iráni válság miatt – idén május óta először – ismét 100 dollár fölé szökött, ami további aggodalomra adhat okot az üzemanyagok jövőbeli áralakulásával kapcsolatban.