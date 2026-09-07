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Autó

Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében

MTI
2026. szeptember 7. 19:32

Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság (DKOM) megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobilalkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

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A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobilalkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A DKOM azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen.

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A lap szerint a HAC 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bos Projektből, az Infiniumból és a brit AMR CyberSecurityből álló konzorcium nyerte el 329 500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379 ezer eurós ajánlatot benyújtó Abysalto fellebbezett.

A DKOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két, más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg.

A bizottság azt is kifogásolta, hogy a konzorcium által benyújtott ISO-tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAC olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. A DKOM ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya-kezelőt.

A HAC-nak most újra kell értékelnie az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét.

A Jutarnji List szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére hat hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el. Az új útdíjrendszer fő kivitelezője, a szlovák SkyToll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre.

A HAC a lappal közölte: néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembe helyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás elkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljeskörűen működjön.

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A fizikai infrastruktúra kiépítése eközben a tervek szerint halad. A csaknem 1400 kilométeres horvát autópálya-hálózaton 213 ellenőrzőportált kell felállítani, amelyek közül eddig 99 készült el. Az A3-as, A4-es, A5-ös és A11-es autópályán már valamennyi tervezett ellenőrzőportált felszerelték, míg a Zágráb és az Adria közötti A1-esen, a Zágrábot a szlovén határral összekötő A2-esen, valamint a Rijeka felé vezető A6-oson még tartanak a munkálatok.

Az Isztriai Y autópályán egyelőre egyetlen portált sem állítottak fel. A szakaszt üzemeltető Bina Istra koncessziós társasággal még egyeztetnek a telepítés módjáról, a munkálatok a tervek szerint októberben kezdődhetnek.

A Crolibertas néven működő új rendszer bevezetésének teljes költsége 160,5 millió euró, amelyből 115,6 millió eurót Horvátország a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében finanszíroz.

A horvát parlament tavaly decemberben fogadta el az új útdíjszedési törvényt, amely 2027. március 1-jét jelölte meg az egységes elektronikus rendszer indulásának időpontjaként. A rendszer megszünteti a fizetőkapuknál történő megállást: az útdíjat ENC-fedélzeti egységekkel, illetve automatikus rendszámfelismerő kamerákkal szedik majd be.
Címlapkép: Getty Images
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