Már 697 forint a gázolaj országos átlagára, a kormány pedig célzott segítséget adna a dízelt használóknak.
Mégsem vezetik be az új autópályadíj-rendszert? Megszólaltak a döntéshozók - ez áll a lépés hátterében
Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság (DKOM) megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobilalkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.
A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobilalkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A DKOM azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen.
A lap szerint a HAC 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bos Projektből, az Infiniumból és a brit AMR CyberSecurityből álló konzorcium nyerte el 329 500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379 ezer eurós ajánlatot benyújtó Abysalto fellebbezett.
A DKOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két, más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg.
A bizottság azt is kifogásolta, hogy a konzorcium által benyújtott ISO-tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAC olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. A DKOM ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya-kezelőt.
A HAC-nak most újra kell értékelnie az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét.
A Jutarnji List szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére hat hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el. Az új útdíjrendszer fő kivitelezője, a szlovák SkyToll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre.
A HAC a lappal közölte: néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembe helyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás elkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljeskörűen működjön.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fizikai infrastruktúra kiépítése eközben a tervek szerint halad. A csaknem 1400 kilométeres horvát autópálya-hálózaton 213 ellenőrzőportált kell felállítani, amelyek közül eddig 99 készült el. Az A3-as, A4-es, A5-ös és A11-es autópályán már valamennyi tervezett ellenőrzőportált felszerelték, míg a Zágráb és az Adria közötti A1-esen, a Zágrábot a szlovén határral összekötő A2-esen, valamint a Rijeka felé vezető A6-oson még tartanak a munkálatok.
Az Isztriai Y autópályán egyelőre egyetlen portált sem állítottak fel. A szakaszt üzemeltető Bina Istra koncessziós társasággal még egyeztetnek a telepítés módjáról, a munkálatok a tervek szerint októberben kezdődhetnek.
A Crolibertas néven működő új rendszer bevezetésének teljes költsége 160,5 millió euró, amelyből 115,6 millió eurót Horvátország a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében finanszíroz.
A horvát parlament tavaly decemberben fogadta el az új útdíjszedési törvényt, amely 2027. március 1-jét jelölte meg az egységes elektronikus rendszer indulásának időpontjaként. A rendszer megszünteti a fizetőkapuknál történő megállást: az útdíjat ENC-fedélzeti egységekkel, illetve automatikus rendszámfelismerő kamerákkal szedik majd be.
Látványosan átalakult a hazai autópiac az elmúlt hónapokban: megindult az árverseny az új autóknál, egyre komolyabb tényezővé válnak az eddig kevésbé ismert márkák.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.
A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak.
A Volkswagen 50 ezer munkahelyet szüntet meg, miközben a járműválasztékát is felére csökkenti.
Ennek nem fognak örülni a magyar autósok: hiába lett kevesebb a kgfb-díj, máshol folyik ki a pénz a zsebükből
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos éves díja közel 3 százalékkal csökkent idén június végén az előző év azonos időszakával összevetve.
Augusztusban 12 980 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 30 százalékos bővülést jelent a tavaly augusztusi 9 974-es mennyiséghez képest.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Több mint 95 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot az év első nyolc hónapjában, miközben minden tizedik új autó kínai volt
Rendkívüli fordulat a magyar használtautó-piacon: hirtelen visszaesett a kereslet, de ennek sokan örülhetnek
A nyári szabadságolások csúcsidőszaka átmeneti mérséklődést hozott a hazai használtautó-piac vásárlói aktivitásában
Lassan valósággá válik a német rémálom: végleg térdre kényszeríthetik a kínaiak a Mercedest és a Volkswagent
A korábban sikeres üzleti modell összeomlása miatt a német gyártók drasztikus leépítésekre, gyárbezárásokra és fejlesztési központjaik Kínába költöztetésére kényszerülnek
A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak alakulása egyre inkább elszakadt egymástól
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja.
A kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
A magyar adórendszer évente mintegy 450 milliárd forintos rejtett állami támogatással, illetve adókieséssel ösztönzi a céges autók magáncélú használatát.
A súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt elrendelt leállás mindaddig érvényben marad, amíg a vállalat nem orvosolja a szabálytalanságokat.
A Renault feltámasztotta egyik legismertebb modelljét, a legendás 4-est, amely ezúttal már teljesen elektromos hajtással és crossoveres karosszériával tért vissza.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: komoly összeget bukhat, aki ezt az egy dolgot benézi az utakon
2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ami 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált 6650-es értéket.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
A kínai autógyártók már nemcsak az alacsonyabb áraikkal, hanem a technológiai fejlesztések tempójával is komoly kihívást jelentenek az európai autóiparnak.