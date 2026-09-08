Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el.
Belengette Kapitány István, támogatást kapnak az autósok: nem a benzinárstop tér vissza?
Folyamatosan emelkedik a gázolaj ára, a literenkénti átlagár már 697 forint. A kormány célzott pénzügyi támogatást adna a dízelautót használóknak, a segítség azonban nem a benzinkutakon jelenik majd meg.
A gázolaj literenkénti átlagára jelenleg 697 forint, ami 104 forinttal magasabb az egy évvel korábbi szintnél. A benzin átlagosan 617 forintba kerül. A drágulás a közeljövőben is folytatódhat, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatt a nyersolaj ára hordónként 97 dollárra emelkedett.
A magas üzemanyagárak komolyabb terhet jelentenek a dízelautót használó családoknak. A GKI adatai szerint a jelenlegi árszint havi szinten átlagosan 11 ezer forintos többletköltséget jelent egy dízelautót fenntartó családnak. A benzines autóknál ugyanez nagyjából 2000 forint. A helyzet különösen a kistelepüléseken élőket érinti, akiknek a munkába járás miatt többet kell autózniuk.
A Fidesz a korábban alkalmazott üzemanyagár-stop visszaállítását kezdeményezte az Országgyűlésben. Magyar Péter miniszterelnök azonban ezt elutasította. Szerinte egy újabb hatósági ár havi 100 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek, és akár egy hét alatt áruhiányt okozhatna.
Nem a benzinkutakon csökkentik az árat
Árstop helyett a kormány célzott kompenzációs rendszert vezetne be. A tervek szerint azok a dízelautó-tulajdonosok kaphatnak támogatást, akik munkába járásra vagy gyermekeik iskolába szállítására használják az autójukat. A mezőgazdasági szektor is számíthat segítségre.
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Kapitány István gazdasági miniszter az RTL Híradónak azt mondta, hogy a támogatás nem a töltőállomásokon keresztül valósul meg. Vagyis a jogosultak nem úgy kapnak segítséget, hogy a benzinkúton olcsóbban tankolhatnak, hanem támogatást kapnak.
A miniszter szerint a megoldás kifejezetten az átlagos háztartásokat célozza. A nagy értékű luxusterepjárók tulajdonosai nem tartoznak majd a kedvezményezettek közé.A kormány a héten dönthet a kompenzációs rendszer részleteiről.
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