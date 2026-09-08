A parlament eltörölte a vármegyék elnevezését és csökkentette Magyar Péter fizetését.
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Vitézy Dávid vezette tárca arra is kitért: a 2027-es hivatalos matricaárakat szeptember folyamán fogják közzétenni.
2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
A kedvezményes matrica 2026-ban 15 ezer forintba kerül egy évre, idéntől vezették be, hogy kompenzálják a közlekedőket a sztrádafelújítás kellemetlenségei miatt - az M1 regionális matrica négy megyére érvényes (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron).
Vitézy Dávid minisztériuma most megkeresésünkre azt írta:
Az M1 regionális matrica jelenlegi szabályozásán egyelőre nem tervezünk változtatni, mivel a kedvezményes matricát az M1-es autópálya bővítése miatt kialakuló torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására vezették be, ezért annak fenntartása a beruházás ideje alatt továbbra is várható.
A tárca válaszában arra is kitért, hogy a 2027-es autópálya-matrica díjakról a hatályos szabályozás szerint a díjak az előző év augusztusi inflációjának megfelelően változnak - a Pénzcentrum már ki is számolta, mennyi lehet a drágulás -; a KBM elmondta: ennek pontos mértékét a KSH szeptember folyamán teszi közzé.
A vármegyék megyékre történő visszanevezésével összhangban természetesen az útdíjrendszer kapcsán is a régi-új elnevezésekhez fogunk igazodni a jövőben
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Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Kijött az augusztusi inflációs adat, amely alapján kiszámolható, mennyivel emelkedhetnek 2027-ben az autópálya-matricák díjai.
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