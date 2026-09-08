Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben

2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Vitézy Dávid vezette tárca arra is kitért: a 2027-es hivatalos matricaárakat szeptember folyamán fogják közzétenni.

2027-ben is marad az autópálya-matrica kínálatban a kedvezményes M1 regionális matrica - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

A kedvezményes matrica 2026-ban 15 ezer forintba kerül egy évre, idéntől vezették be, hogy kompenzálják a közlekedőket a sztrádafelújítás kellemetlenségei miatt - az M1 regionális matrica négy megyére érvényes (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron).

Vitézy Dávid minisztériuma most megkeresésünkre azt írta:

Az M1 regionális matrica jelenlegi szabályozásán egyelőre nem tervezünk változtatni, mivel a kedvezményes matricát az M1-es autópálya bővítése miatt kialakuló torlódások és közlekedési nehézségek kompenzálására vezették be, ezért annak fenntartása a beruházás ideje alatt továbbra is várható.

A tárca válaszában arra is kitért, hogy a 2027-es autópálya-matrica díjakról a hatályos szabályozás szerint a díjak az előző év augusztusi inflációjának megfelelően változnak - a Pénzcentrum már ki is számolta, mennyi lehet a drágulás -; a KBM elmondta: ennek pontos mértékét a KSH szeptember folyamán teszi közzé.

A vármegyék megyékre történő visszanevezésével összhangban természetesen az útdíjrendszer kapcsán is a régi-új elnevezésekhez fogunk igazodni a jövőben

- tették hozzá.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA