Mennyibe kerül a jogosítvány 2026-ban? Vezetői engedély megszerzésének menete, ára

Aki 2026-ban vezetni tanulna, annak érdemes előre felmérnie, összesen mennyibe kerül a jogosítvány. A fiataloknak több támogatási lehetőség is rendelkezésükre áll: az ingyenes jogosítvány diákoknak csak bizonyos korlátozásokkal érhető el, ám akadnak ténylegesen olyan esetek is, amikor a jogosítvány ingyen megszerezhető. De nemcsak a fiatalok vágyhatnak vezetői engedélyre, ezért összegyűjtöttük, miből tevődik össze az első jogosítvány ára, és milyen feltételekkel szerezhető ingyen jogosítvány 2026-ban.

Ha valaki most kezdene autósiskolát keresni, hamar szembesülhet azzal, hogy az első jogosítvány ára nemcsak a tanfolyami díjból áll. A jogosítvány megszerzésénél számolni kell a vezetési órákkal, vizsgadíjakkal, elsősegéllyel, orvosi alkalmasságival és azzal is, hogy az ingyenes jogosítvány középiskolásoknak sem feltétlenül jelent teljes költségmentességet. A cikkben végigvesszük a jogosítvány megszerzésének menetét, az első jogosítvány ára körüli fő tételeket, valamint azt is, mikor lehet az ingyen jogosítvány diákoknak vagy más támogatott csoportoknak reális lehetőség.

Mennyibe kerül a jogosítvány 2026-ban?

Egy jogosítvány ára 2026-ban közel félmillió forint is lehet. A legnagyobb kiadást jelentő vezetői tanfolyam még korántsem a teljes összeg, amellyel számolni kell, hiszen ehhez hozzájönnek a vizsgadíjak, az elsősegély, az orvosi alkalmassági, valamint az esetleges pótórák és vizsgaismétlések költségei is.

Az első jogosítvány ára azért sem adható meg egyetlen fix számmal, mert az autósiskolák díjai eltérnek, és az sem mindegy, ki hány vezetési órával jut el a sikeres forgalmi vizsgáig. Egy tanuló akkor tudja reálisabban felmérni, mennyibe kerül egy jogosítvány, ha nemcsak az alapcsomagot nézi, hanem előre rákérdez a pótórák díjára, a vizsgadíjakra, és számol az esetleges adminisztrációs költségekkel is.

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Tanfolyam, vezetési órák és pótórák

A jogosítvány árának legnagyobb részét az autósiskolai képzés adja. A KSH adatai szerint 2026 nyarán a személygépjármű-vezető tanfolyam átlagára több mint 385 ezer forint volt. Az autósiskolák képzési díja jellemzően magában foglalja az elméleti KRESZ-tanfolyamot és a kötelező mennyiségű gyakorlati vezetést. A vizsgadíjak a bevett gyakorlat szerint nem részei az alapcsomagnak, de befizetés előtt mindenképpen ellenőrizni kell, pontosan mit tartalmaz a meghirdetett ár.

Az, hogy az egyes jogosítványtípusok megszerzéséhez mennyi gyakorlati oktatás szükséges, jogszabályban rögzített. A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a B kategóriás jogosítvány forgalmi vizsgájához 29 óra gyakorlati oktatást és 580 kilométeres menettávolságot határoz meg előfeltételként.

Ha a tanulónak ennél több vezetésre van szüksége a sikeres vizsgához, a további órák külön költséget jelentenek. Az esetleges pótórák díját a tanfolyamot szervező autósiskolák saját árlistái határozzák meg, de a 2026 nyarán nyilvános árjegyzékek alapján átlagosan 7 000–10 000 forint közötti induló óradíjjal lehet kalkulálni.

Vizsgadíjak, elsősegély és orvosi alkalmassági

A tanfolyami díjon felül a jogosítvány megszerzésének több olyan kötelező eleme van, amelyet külön költségként be kell tervezni. A tanfolyami és pótóradíjakkal szemben az alábbi tételek díja nem autósiskolánként változik, hanem hivatalosan meghatározott összegről van szó:

KRESZ-vizsga, B kategória: 5 100 Ft,

forgalmi vizsga, B kategória: 12 200 Ft,

forgalmi pótvizsga, B kategória: 12 200 Ft,

közúti elsősegélynyújtó vizsga: 20 900 Ft,

orvosi alkalmassági vizsgálat: 50 év alatt 7 200 Ft, 50-60 éves korig 4 800 Ft, 60-70 éves korig 2 500 Ft

70 éves kor felett 1 700 Ft.

Az elsősegély-vizsgára felkészítő tanfolyam nem tartozik az egységes díjas tételek közé. Ennek ára attól függ, hogy a tanuló melyik szervezetnél, melyik településen és milyen képzési formában vesz részt az oktatáson. 2026-ban a jogosítványhoz kapcsolódó elsősegélynyújtó tanfolyamok díja 12 000–20 000 Ft között mozog. Egy ilyen tanfolyam ugyan nem kötelező, de sokan választják, mert gyakorlati segítséget adhat a közúti elsősegélynyújtó vizsgára való felkészüléshez.

A sikertelen vizsgák további költséget jelenthetnek. Ha valaki nem megy át a KRESZ-vizsgán, a forgalmi vizsgán vagy az elsősegély-vizsgán, az ismételt vizsgára újra be kell fizetni az adott díjat. Emiatt az első jogosítvány ára nemcsak az autósiskolai alapcsomagtól, hanem attól is függ, hány vizsgaalkalom szükséges a sikeres teljesítéshez.

Mennyibe kerül a jogosítvány kiállítása? Miután sikerült minden szükséges vizsgát letenni, külön kérdés, hogy mennyibe kerül a jogosítvány kártya kiállítása. Az első jogosítvány ára eltérő attól függően, hogy mikor igényeljük: 25 éves kor alatt az ügyintézés és kiállítás díjmentes, míg 25 éves kor felett 6 900 forintba kerül. Ha később cserélni, pótolni vagy megújítani kell az okmányt, már egységesen a 6 900 forintos díjjal kell számolni, függetlenül attól, hogy a meglévő jogosítvány elveszett, megrongálódott vagy egyszerűen csak lejárt. Kivételt ez alól az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek jelentenek, illetve azok, akiknél az egészségi alkalmasságot legfeljebb egy évre állapították meg. Esetükben az új vezetői engedély kiadásának díja 3 000 forint. Extra költséget jelenthet továbbá, ha valaki postai kézbesítéssel kéri az új okmányát, ez ugyanis kényelmi szolgáltatásnak minősül, díja pedig 2 000 forint.

A jogosítvány megszerzésének menete 2026-ban

A jogosítvány megszerzése 2026-ban több egymásra épülő lépésből áll. A folyamat lényege, hogy a tanuló először elméleti, majd gyakorlati tudást szerez, miközben az alkalmassági igazolásokat is rendezi:

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autósiskola kiválasztása és jelentkezés a képzésre;

orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése;

elméleti KRESZ-tanfolyam teljesítése, tantermi vagy e-learning formában;

KRESZ-vizsga letétele;

gyakorlati vezetés teljesítése az előírt óraszám és menettávolság szerint;

közúti elsősegélynyújtó vizsga teljesítése;

forgalmi vizsga letétele;

sikeres vizsgák után a vezetői engedély kiállításának elindítása.

Ingyenes jogosítvány 2026-ban: kinek lehet díjmentes vagy támogatott?

Az ingyenes jogosítvány 2026-ban sem egységes támogatást jelent. Van olyan program, ami által elérhető lehet az ingyen jogosítvány középiskolásoknak, de csak meghatározott elemeknél, például az online KRESZ-tanfolyamnál és az elsősegélynyújtási résznél. Más utólagos visszatérítést kérhet, míg szűkebb jogosulti körben a b kategóriás jogosítvány ingyen is megszerezhető lehet.

eJogsi: ingyenes jogosítvány középiskolásoknak és diákoknak

Az ingyen jogosítvány középiskolásoknak csábító gondolat, de érdemes odafigyelni, mert az ördög a részletekben rejlik: az eJogsi esetében sem teljesen igaz, hogy a jogosítvány ingyenes. A programban a 16. életévüket betöltött középiskolás tanulók vehetnek részt, például a végzős gimnazisták, a technikumi tanulók és a szakképzésben részt vevő 11–12. évfolyamos diákok. A program díjmentesen biztosítja az online KRESZ-tanfolyamot és az elméleti vizsgát, az online elsősegélynyújtó tanfolyamot és az elsősegély-vizsgát, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot.

Fontos tehát tisztában lenni azzal, hogy az eJogsi programban sem jár teljesen ingyen jogosítvány diákoknak, hiszen a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga díja továbbra is a tanulót terheli. A jelentkezést a KRÉTA rendszer eJogsi felületén lehet elindítani, 18 év alatt szülői vagy törvényes képviselői jóváhagyással.

EZ IS ÉRDEKELHET Ingyen jogosítvány 2025: ezek a feltételek, így lehet igényelni Ha ingyenes vagy kedvezményes jogosítványt szeretnénk szerezni 2025-ben, több lehetőség is szóba jöhet. Lehet szó állami vagy vállalati támogatásról vagy akár képzési programokról.

KRESZ-támogatás és speciális visszatérítés

Azok, akik nem vesznek részt az eJogsi programban, de a KRESZ-vizsgájuk napján még nem töltötték be a 20. életévüket, utólag visszaigényelhetik a KRESZ-tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga díját. A támogatás összege a ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb 25 000 forint.

Korhatártól függetlenül igényelhetik a visszatérítést azok is, akik a vizsga napján CSED-ben, GYED-ben vagy GYES-ben részesültek. A kérelmet a sikeres vizsga után egy éven belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, az erre rendszeresített elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon.

Külön visszatérítés járhat azoknak a középiskolásoknak, akik egészségi állapotuk vagy nemzetiségi nyelvű vizsgaigényük miatt nem tudnak részt venni az online eJogsi képzésben. Ilyenkor az elméleti és elsősegélynyújtási tanfolyamok, valamint a sikeres vizsgák díja téríthető vissza, legfeljebb 50 000 forintig.

Mikor lehet valóban teljesen ingyenes a jogosítvány?

A gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok számára 2026. március 1. óta elérhető a valóban ingyen jogosítvány. Ennél a támogatási formánál az állam átvállalja az elméleti képzés és vizsga, a gyakorlati vezetés, az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga, valamint a vezetői engedély kiállításának költségét is.

A támogatás ráadásul nem csupán a B kategóriás jogosítvány ingyen megszerzésére ad lehetőséget, hanem a C kategóriás vezetői engedély, valamint a C2 kategóriás gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzésére is kiterjedhet. Az igénylést a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani.

Hogyan lehet előre tervezni a jogosítvány árát?

A jogosítvány ára akkor tervezhető a legjobban, ha a jelentkezés előtt nemcsak a meghirdetett tanfolyami díjat nézzük meg, hanem azt is, pontosan mit tartalmaz az autósiskola alapcsomagja. Érdemes külön rákérdezni arra, benne vannak-e a vizsgadíjak, mennyibe kerülnek a pótórák, van-e külön adminisztrációs díj, és milyen feltételekkel lehet vizsgaidőpontot módosítani vagy lemondani.

A kalkulációnál az elsősegély-vizsgát, az esetleges elsősegélynyújtó tanfolyamot, az orvosi alkalmassági vizsgálatot és az okmánykiállítással kapcsolatos díjakat is számításba kell venni. Aki pedig jogosult lehet valamelyik támogatásra, annak még a beiratkozás előtt érdemes ellenőriznie, pontosan miről is van szó. A támogatásoknál mindig az számít, pontosan melyik résznél lesz a jogosítvány ingyenes: az elméleti képzésnél, a vizsgadíjnál, az okmánykiállításnál vagy a teljes folyamatnál.