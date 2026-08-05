Komoly fordulat a hazai autópiacon: megrohamozták a vevők ezeket a kocsikat

A hazai használtautó-piacon egyre inkább háttérbe szorulnak a dízelüzemű autók, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet drasztikusan, több mint 30 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. Az átrendeződés ellenére továbbra is a benzines járművek adják a piac stabil alapját.

A Használtautó.hu legfrissebb, júliusi statisztikái jól mutatják a vásárlói preferenciák gyorsuló átalakulását a piacon. A dízelautók iránti érdeklődés egy év alatt közel 9 százalékkal esett vissza, ami havi 141 ezerről 129 ezerre csökkentette a megkeresések számát. Ezzel szemben a benzines modellek pozíciója megingathatatlan, júliusban ugyanis több mint 205 ezer érdeklődéssel a teljes hazai kereslet több mint felét tették ki, átlagosan 4,55 millió forintos árszint mellett.

A dízelmotoros gépjárművek visszaszorulásával párhuzamosan a környezetbarát alternatívák látványos lendületet vettek. A tisztán elektromos és hibrid modellekre vonatkozó kereslet havi 37 ezerről 49 ezerre ugrott. Ezen belül a hibridek iránti érdeklődés több mint 41 százalékkal nőtt, miközben átlagáruk a bővülő kínálat hatására 10,2 millió forintra mérséklődött.

A tisztán elektromos autók népszerűsége 22 százalékkal emelkedett, ezekért átlagosan 10,6 millió forintot kértek az eladók.

A adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyar vásárlók tudatosan cserélik le dízelüzemű járműveiket modernebb, kiszámíthatóbb fenntartású alternatívákra. A dízelek 12,5 ezres keresletcsökkenését szinte hajszálpontosan kompenzálja a zöld autók több mint 11 ezres növekedése, ami azt jelzi, hogy a villamosított hajtásláncok kiléptek a szűk rétegpiacról, és a használtautó-kereskedelem meghatározó pillérévé váltak.