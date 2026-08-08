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Alacsony metszet egy nő lábujjait a fürdő medencéjébe mártogató nőről.
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Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, gyerekek is kórházba kerültek

MTI
2026. augusztus 8. 17:03

Nagy mennyiségű klór került az Igali Gyógyfürdő egyik medencéjébe szombat délután, ezért rosszul lettek a fürdőzők. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük hatot – négy felnőttet és két gyermeket – kórházba szállítottak megfigyelésre. A balesetet egy technikai hiba okozta, az érintett élménymedence a mai és holnapi napon nem üzemel.

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Kórházba vittek hat embert az Igali Gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Mihályka Szabina.

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A gyógyfürdő élményfürdőjében rosszullétre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítéségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen - tette hozzá.

A szóvivő beszámolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük négy felnőttet és két gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe.

A vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták - közölte. A polgármester a fürdőben rögzített felvételen arról is tájékoztatott, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket. Áttekintik a belső protokollt és az egész fürdőt érintő változásokat "eszközölnek" - ígérte Szántó Imre László. A gyógyfürdő Facebook oldalán közölte, hogy a fürdő belső élményrésze (az élménymedence és gyermekpancsoló) ma és holnap zárva tart.  
Címlapkép: Getty Images
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