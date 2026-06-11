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Minden autóst érinthet: még nincs vége az új KRESZ körüli vitának, újabb egyeztetés jöhet
Továbbra is napirenden van az új KRESZ kidolgozása, amelyről a kormány szerint még társadalmi egyeztetést is tartanak. A kormányszóvivői tákoztatón elhangzott, hogy az e-rollerekre vonatkozó szabályok módosítása várhatóan hamarabb életbe léphet.
Még nem tekinthető lezártnak az új KRESZ előkészítése, a kormány tervei szerint ugyanis további társadalmi egyeztetésre is sor kerül a szabályozás átalakítása előtt.
A kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenlegi KRESZ korszerűsítésre szorul. Az e-rollerekre vonatkozó szabályozás is változni fog, ez várhatóan korábban hatályba léphet, mint a KRESZ átalakítása.
A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy egy szakszervezeti szövetség tíz pontban fogalmazta meg javaslatait, ezek azonban a mostani kabinetülésen nem kerültek napirendre. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a kormány tárgyalni fog az érdekvédelmi szervezetekkel, és türelmet kért az egyeztetések lezárásáig.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
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