Minden autóst érinthet: még nincs vége az új KRESZ körüli vitának, újabb egyeztetés jöhet

Továbbra is napirenden van az új KRESZ kidolgozása, amelyről a kormány szerint még társadalmi egyeztetést is tartanak. A kormányszóvivői tákoztatón elhangzott, hogy az e-rollerekre vonatkozó szabályok módosítása várhatóan hamarabb életbe léphet.

Még nem tekinthető lezártnak az új KRESZ előkészítése, a kormány tervei szerint ugyanis további társadalmi egyeztetésre is sor kerül a szabályozás átalakítása előtt.

A kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenlegi KRESZ korszerűsítésre szorul. Az e-rollerekre vonatkozó szabályozás is változni fog, ez várhatóan korábban hatályba léphet, mint a KRESZ átalakítása.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy egy szakszervezeti szövetség tíz pontban fogalmazta meg javaslatait, ezek azonban a mostani kabinetülésen nem kerültek napirendre. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a kormány tárgyalni fog az érdekvédelmi szervezetekkel, és türelmet kért az egyeztetések lezárásáig.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA