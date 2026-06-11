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Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Minden autóst érinthet: még nincs vége az új KRESZ körüli vitának, újabb egyeztetés jöhet

Pénzcentrum
2026. június 11. 13:32

Továbbra is napirenden van az új KRESZ kidolgozása, amelyről a kormány szerint még társadalmi egyeztetést is tartanak. A kormányszóvivői tákoztatón elhangzott, hogy az e-rollerekre vonatkozó szabályok módosítása várhatóan hamarabb életbe léphet.

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Még nem tekinthető lezártnak az új KRESZ előkészítése, a kormány tervei szerint ugyanis további társadalmi egyeztetésre is sor kerül a szabályozás átalakítása előtt.

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A kormányszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenlegi KRESZ korszerűsítésre szorul. Az e-rollerekre vonatkozó szabályozás is változni fog, ez várhatóan korábban hatályba léphet, mint a KRESZ átalakítása.

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Csütörtökön délelőtt ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy egy szakszervezeti szövetség tíz pontban fogalmazta meg javaslatait, ezek azonban a mostani kabinetülésen nem kerültek napirendre. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a kormány tárgyalni fog az érdekvédelmi szervezetekkel, és türelmet kért az egyeztetések lezárásáig.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
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