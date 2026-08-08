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Utazás

Mentőövet dob a kormány a vidéki repülőtereknek: a milliárdokból újraindulhat a nagy járatbővítés?

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 11:34

Ötmilliárd forintot meghaladó állami támogatást kap idén a három vidéki nemzetközi repülőtér, ebből 1,2 milliárd forint jut a sármelléki Hévíz–Balaton Airportnak. A kormány szerint a likviditási gondokkal küzdő légikikötők fontos turisztikai és gazdaságfejlesztési szerepet tölthetnek be, ezért a működésük biztosítása mellett a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét és a hosszú távon fenntartható működési modellt is vizsgálják.

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A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport - közölte Varga Balázs, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán.

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A kormány pénteken jelentette be, hogy öt és fél milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és pécsi-pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet tölthetnének be.

Varga Balázs úgy fogalmazott: a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítás tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz-Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba - tette hozzá.

A repülőtér a térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége, a befektetések vonzása és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, képes összekötni a térséget a nemzetközi gazdasági és turisztikai vérkeringéssel - fogalmazott.

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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
Címlapkép: Getty Images
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