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Két olcsó húsmentes recept a hétvégére Frank Júlia filléres szakácskönyvéből: pár száz forintból, villámgyorsan megvan
Az olcsó és egyszerű receptekre régen is volt, és még ma is szükség van. Amit ma online receptoldalakon keresgélünk, anno receptkönyveket lapozgatva kutattunk utánuk. A 90-es években jó szolgálatot tehetett azoknak, akik olcsó recepteket kerestek, Frank Júlia Semmiből valamit! című receptgyűjteménye, melynek alcíme Filléres szakácskönyv 150 recepttel. A kiadványban az is szerepel, hogy az adott fogásokból egy-egy adag hány forintra jött ki. A Pénzcentrum most kiválasztott 2 húsmentes receptet, és megvizsgáltuk, mennyibe kerülne az elkészítésük ma.
A Semmiből valamit! Filléres szakácskönyv 150 recepttel már a borítón azt ígéri, hogy a "könyvben szereplő egy-egy adag étel ára 5-30 forint között váltakozik". Viszonyításképpen a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 1990-ben 13 446 forint volt, ami nettó 11-12 ezer forintot jelentett. A receptgyűjtemény tehát olyan olcsó recepteket tartalmaz, mintha most 285-1705 forintból ki lehetne hozni egy adag ételt (a 2026. májusban a havi bruttó átlagkereset 764 100 forint volt).
A két választott receptünkben nincs hús, ellenben főszerepet kap a tej, a tejföl és a tojás, melyeknek az ára jelentősen csökkent az év eleji árszinthez képest KSH havi átlagár kimutatásai alapján. A burgonya ára ugyan nem annyira kedvező, mint szokott, még mindig nem számít horrordrágának. A tésztánál pedig nem muszáj frissen vásárolni, bármilyen régóta a szekrényben álló tészta (akár többféle tészta maradéka) is tökéletes lesz. Mindenkét recept 2-3 adag ételnek felel meg.
Fokhagymás burgonya
Hozzávalók: 80 dkg burgonya, 1 egész tojás, 2 dl tejföl, 2 dl tej, 4 evőkanál olaj, 10-12 dkg liszt, 4 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál só, 1 mokkáskanál törött fehérbors.
"A burgonyát meghámozom és ujjnyi vastag karikákra vágva beleterítem egy kisebb tepsire. Megsózom. A tojást habosra verem a tejjel, belekeverem a tejfölt és annyi lisztet, hogy a szokásos palacsintatésztát kapjam. A masszát sóval, borssal és a megtisztított, összezúzott fokhagymával ízesítem, végül az olajat is belekeverem. Kanalanként ráöntöm a burgonyára és azonnal befedve az előmelegített forró sütőbe tolom. 30 percnyi párolás után a fedőt leveszem a tetejéről és addig pirítom, amíg szép pirosbarna kéreg sül rá. Kockákra vágva salátával vagy savanyúsággal tálalom" - írja a receptkönyv.
Az elkészítési idő körülbelül 1 óra 10 perc, és egy adag ára 10 forint volt 1990-ben. Ha úgy számolunk, hogy ebből a receptből 2 adag étel jön ki, akkor ma nagyjából 540–550 forintból lehet egy adagot kihozni. Persze nem mindegy, hogy tudunk-e valahol akciósan vásárolni.
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Tejben főtt metélt
Hozzávalók: 30 dkg szélesmetélt száraztészta, 1 liter tej, 5 dkg füstölt reszelt sajt, 1 mokkáskanál törött fehérbors, 2 egész tojás, 2 dl tejföl, 1 teáskanál só.
"A tésztát apró darabokra tördelem és beleszórom a tepsibe. Ráöntöm a tejet, a sót és a borsot. A tepsit szorosan befedem, és az előmelegített forró sütőbe tolom. Kb. 30 percig közepes lángon párolom. Akkor van készen, ha a tészta a tejben megfőtt, és az összes tejet magába szívta. A tojássárgákat a tejföllel és a kevés sóval kikeverem, majd hozzáadom a reszelt sajtot és a tojásfehérjéből vert kemény habot. A masszát ráteszem a tésztára. Jól összekeverem, és néhány percre visszateszem a sütőbe. Kockákra vágva tálalom" - írja a szakácskönyv.
Elkészítési ideje körülbelül 45 perc, egy adag ára pedig kb. 18-19 forint volt 1990-ben. Ma 620–650 forintra jöhet ki ebből az ételből egy adag, ha pedig tésztát sem kell vennünk, hanem maradékot mentünk, akkor akár 550 forintból is kihozhatunk egy adag ételt.
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