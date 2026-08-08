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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Döbbenetes: 40 millió dolláros szerződést kaphat az F1-ben Alonso

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 16:17

Fernando Alonso a nehéz szezon ellenére is az Aston Martinnál maradhat: egy spanyol lap értesülései szerint a kétszeres világbajnok 2027-ig szóló szerződéshosszabbításban állapodott meg a silverstone-i csapattal, a megállapodást pedig akár már a Holland Nagydíjon bejelenthetik.

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A 45 éves Fernando Alonso kemény tárgyalásokat folytatott jelenlegi csapatával, a Marca értesülései szerint ugyanis évi 40 millió eurós fizetést kért az új megállapodásért. Az összeg tükrözi a veterán pilóta egyedülálló pozícióját a mezőnyben, hiszen rajta kívül alig akad olyan tapasztalt versenyző, aki egy nehezen kezelhető autóból is képes kihozni a maximumot – márpedig erre az Aston Martinnak nagy szüksége lesz, amíg az Adrian Newey érkezésével indított fejlesztési program beérik.

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A hosszabbítás egyben azt is jelzi, hogy Alonso bízik a csapat technikai koncepciójában, különösen a közelgő szabályváltozások fényében. A spanyol pilóta aktívan részt vesz a fejlesztési megbeszéléseken, és két évtizedes tapasztalatával segíti az ambiciózus bővítésen áteső istállót.

A döntéssel lezárult az Alpine-nal való újraegyesülés lehetősége is. A francia gyártó az elmúlt hetekben próbálta visszacsábítani egykori pilótáját, hogy stabilizálja a folyamatos változásokon áteső versenyzői felállását. Alonso maradásával azonban az Alpine-nak más megoldás után kell néznie az amúgy is szűkös pilótapiacon.

Az Aston Martin számára Alonso megtartása biztosítja a folytonosságot abban az időszakban, amikor a csapat Newey irányítása alatt próbál visszakapaszkodni a mezőny elejére. Alonso pedig újabb fejezetet ír páratlan pályafutásában, hiszen a 2027-es szerződéssel 47 éves koráig fog versenyezni, ami az F1 egész történetében is szinte példátlan.

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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