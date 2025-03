Ingyen jogosítvány 2025: ezek a feltételek, így lehet igényelni

Ha valaki ingyenes vagy kedvezményes jogosítványt szeretne szerezni 2025-ben, több lehetőség is szóba jöhet. Ingyenes jogosítvány vagy kedvezményes jogosítvány szerzése szempontjából 2025-ben, több lehetőség is szóba jöhet. Ezek közül néhány állami támogatás keretében érhető el, míg másokat egyes vállalatok vagy képzési programok biztosíthatnak. Tehát az ingyen jogosítvány szerzés, vagy a kedvezményes jogsi valóban járható út lehet. Kinek jár ma Magyarországon ingyen jogosítvány, illetve milyen lehetőségei vannak azoknak, akik ingyen busz jogosítvány, ingyen motor jogosítvány vagy kamionos jogosítvány ingyen megszerzésén gondolkodnak? Ennek jártunk most utána.

Ahhoz, hogy bizonyos típusú gépjárműveket használhassunk, vagy hogy speciális gépeket kezelhessünk, az esetek többségében szükségünk van az arra feljogosító, megfelelő kategóriájú okiratra, egy „jogosítványra”. Milyen jogosítvány kategóriák vannak, milyen jogosítvánnyal mit lehet vezetni? Erről korábbi cikkünkben írtunk, ide kattintva olvashatod is. Emellett viszont sokakat érdekel az is, hogy kinek jár ma Magyarországon ingyen jogosítvány, illetve milyen lehetőségei vannak azoknak, akik ingyen busz jogosítvány, ingyen motor jogosítvány vagy kamionos jogosítvány ingyen megszerzésén gondolkodnak.

2025-ben több lehetőség is elérhető azok számára, akik ingyen vagy kedvezményesen szeretnének jogosítványt szerezni. A középiskolások és diákok számára egyes programok keretében biztosított az első jogosítvány ingyenes elméleti képzése, míg az állam 25 000 forintos támogatást nyújt a sikeres KRESZ-vizsgát követően. De nézzük is meg a részleteket!

Ingyen jogosítvány 2025

Nem lehetetlen küldetés az ingyenes jogosítvány 2025-ben. Ingyenes jogosítvány vagy kedvezményes jogosítvány szerzése szempontjából 2025-ben, több lehetőség is szóba jöhet. Ezek közül néhány állami támogatás keretében érhető el, míg másokat egyes vállalatok vagy képzési programok biztosíthatnak. Tehát az ingyen jogosítvány szerzés, vagy a kedvezményes jogsi valóban járható út lehet.

Ingyen jogosítvány középiskolásoknak, ingyen jogosítvány diákoknak

Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak? 2024 szeptemberétől a középiskolákban és szakképző intézményekben tanuló végzős diákok számára lehetőség van a jogosítvány ingyen megszerzéséhez, ezzel alkalom nyílik, hogy részt vegyenek a b kategóriás jogosítvány ingyen elvégezhető elméleti tanfolyamán. Ez magában foglalja az online KRESZ-oktatást és az elsősegélynyújtásról szóló képzést, valamint ezek vizsgadíját. Az ingyenes jogosítvány diákoknak tényleg ingyenes? Mondhatjuk így is, de a gyakorlati vezetés költségeit viszont továbbra is a tanulóknak kell állniuk.

A jogosítvány ingyenes megszerzéséhez a tanfolyamot el kell végezni a diákoknak. A kedvezményes program célja, hogy a diákok már az iskolában elsajátíthassák a szükséges elméleti ismereteket, ezzel is megkönnyítve az ingyenes jogosítvány megszerzésének folyamatát. A jelentkezés az oktatási intézmények saját rendszerén keresztül történik.

Állami támogatás a KRESZ-vizsgához

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek:

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy

a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napjáncsecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe.

A támogatás összege:

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

Busz jogosítvány ingyen, kamion jogosítvány ingyen?

A tehergépjárművek és autóbuszok vezetéséhez szükséges kategóriák esetében is léteznek támogatott lehetőségek. Például sokan keresik a c kategóriás jogosítvány ingyen 2025 vagy a d kategóriás jogosítvány ingyen 2025 megszerzésének lehetőségeit. Egyes munkahelyek és vállalatok, különösen a fuvarozási és tömegközlekedési ágazatban, időnként biztosítanak képzéseket, amelyek lehetővé teszik a c kategóriás jogosítvány ingyen vagy a d kategóriás jogosítvány ingyen megszerzését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha valaki e kategóriás jogosítvány ingyen programokat keres, akkor érdemes a nagyobb közlekedési vállalatok és fuvarozó cégek ajánlatait figyelni. Korábban voltak olyan kezdeményezések is, mint a d kategóriás jogosítvány ingyen 2023 vagy a c kategóriás jogosítvány ingyen 2023, így hasonló lehetőségek 2025-ben is megjelenhetnek.

A busz jogosítvány ingyen megszerzése főként azoknak lehet elérhető, akik a tömegközlekedésben szeretnének elhelyezkedni. Érdemes figyelni a busz jogosítvány ingyen 2024 programokhoz hasonló lehetőségeket, amelyek esetleg folytatódhatnak 2025-ben is. Hasonlóképpen, a kamion jogosítvány ingyen vagy a kamionos jogosítvány ingyen megszerzésére is nyílhatnak lehetőségek, főleg a fuvarozói szektorban.

Többen érdeklődnek a c jogosítvány ingyen és a c e jogosítvány ingyen iránt is, hiszen ezek elengedhetetlenek a teherautók és kamionok vezetéséhez. A b kategóriás jogosítvány ingyen 2024 programok mintájára elképzelhető, hogy további támogatások is elérhetők lesznek. Akik pedig kifejezetten a ingyen c jogosítvány vagy az ingyen c kategóriás jogosítvány iránt érdeklődnek, azoknak érdemes figyelni az állami és vállalati támogatásokat.

Végül, ha valaki kétkerekű jármű vezetésére vágyik, akkor az ingyen motor jogosítvány lehetőségeit is érdemes szemmel tartania, mivel bizonyos időszakokban motoros jogosítványra is elérhetők kedvezményes képzések.

Ingyen jogosítvány megszerzése a Volánnál és más cégeknél

A Volánnál és más nagyobb közlekedési vállalatoknál előfordulhatnak belső képzési programok, ahol ingyen busz jogosítvány szerzésre van lehetőség, de ezek nem nyilvános programok. Az ilyen képzések jellemzően az adott cég leendő munkavállalóinak szólnak, és feltételezhetik, hogy a résztvevők később a vállalatnál fognak dolgozni. Ha valaki ilyen lehetőséget keres, érdemes közvetlenül az adott cégnél érdeklődni.

További kedvezményes lehetőségek

Egyes autósiskolák időszakosan kínálnak kedvezményes árú tanfolyamokat vagy részletfizetési lehetőséget, így érdemes figyelni az aktuális akciókat. Emellett bizonyos munkahelyek vagy szervezetek is támogathatják dolgozóik jogosítványszerzését, például egyes szakszervezetek vagy munkaerőpiaci programok.

Összegzés

A középiskolások számára az elméleti képzés díjmentes, azonban a gyakorlati vezetés költségtérítéses. Az állam 25 000 forintos támogatást biztosít a sikeres KRESZ-vizsga után, amelyet minden jogosítványt szerző igénybe vehet. Emellett a Volán és más vállalatok saját képzési programokat kínálhatnak, bár ezek feltételei eltérőek lehetnek.

Autósiskolák és egyes munkahelyek is nyújthatnak kedvezményeket, így érdemes alaposan utánajárni a lehetőségeknek. Aki ingyenes jogosítványt vagy kedvezményes képzést szeretne szerezni 2025-ben, annak célszerű figyelemmel követnie a hivatalos bejelentéseket és időben tájékozódnia.

Összességében az ingyenes jogosítvány megszerzéséhez elsősorban állami vagy munkahelyi támogatás szükséges, ezért érdemes folyamatosan nyomon követni az elérhető programokat. A közlekedési és fuvarozási ágazat rendszeresen kínál kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes képzéseket, így azok számára, akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni, különösen hasznos lehet ezekre pályázni.