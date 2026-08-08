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Két tűzoltó vizet önt a narancssárga lángok aljára.
Gazdaság

“Ez már nekünk is sok”: bejelzett a Katasztrófavédelem, tízezer helyen csaptak fel a lángok itthon

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 11:03

Idén eddig csaknem tízezer szabadtéri tűz pusztított Magyarországon, mintegy 96 négyzetkilométernyi területet emésztve fel. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a károkat szinte minden esetben emberi felelőtlenség okozza, ezért továbbra is érvényben marad a másfél hónapja elrendelt országos tűzgyújtási tilalom.

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A 2026-os év csapadékmentes, extrém meleg nyara óriási kihívást jelent a tűzoltóknak, mivel az időjárás kedvez a lángok gyors terjedésének, így sokszor napokig tart a küzdelem egy-egy helyszínen. A szakemberek szerint a helyzet azért is aggasztó, mert kellő odafigyeléssel a pusztítás túlnyomó része elkerülhető lenne - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

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A tájékoztatás szerint mostanáig 9775 szabadtéri tűz volt az országban, összesen mintegy 96 millió 649 ezer 745 négyzetméternyi terület égett le, másfél hónapja pedig szigorú tűzgyújtási tilalom van életben az ország egész területén.

A tűzgyújtási tilalom értelmében szigorúan tilos tüzet rakni az erdőkben, a fásított területeken, valamint ezek kétszáz méteres körzetében – még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Az ország teljes területén tilos a tarló- és nádégetés, a kommunális hulladék elégetése pedig minden körülmények között jogszabálysértő.

A kerti zöldhulladék elégetése kizárólag akkor megengedett, ha azt a helyi önkormányzat külön rendeletben szabályozza, és csak az abban megadott időpontokban. Ilyenkor is kötelező a folyamatos felügyelet, valamint az oltóvíz és a megfelelő kéziszerszámok készenlétben tartása. Ha feltámad a szél, a tüzet azonnal el kell oltani. Fontos kivétel ugyanakkor, hogy a saját telken történő szalonnasütést, grillezést és bográcsozást az országos tilalom nem korlátozza.
Címlapkép: Getty Images
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