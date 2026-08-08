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Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Hidegzuhany az utazóknak: váratlanul teljesen kivonul erről a repülőtérről a Ryanair

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 15:31

A Ryanair ír fapados légitársaság a 2026-os téli menetrend kezdetétől felfüggeszti valamennyi, a délszerbiai Nisbe közlekedő, illetve onnan induló járatát az üzemanyag-ellátással kapcsolatos problémák miatt - erősítette meg a vállalat a Nova Ekonomija szerb gazdasági portál kérdésére szombaton.

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A Nova Ekonomija szerint egyelőre nem világos, pontosan milyen szabályozási problémák állnak a háttérben. A portál szerint az egyik lehetséges ok, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) amerikai szankciók alatt áll, emiatt pedig több légitársaság már nem tankol üzemanyagot a belgrádi repülőtéren.

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A nisi Nagy Konstantin repülőtér vezetősége pénteken azt közölte, hogy miután a Ryanair visszavonta a jegyfoglalási lehetőséget, felvették a kapcsolatot a légitársasággal, amelytől hivatalos értesítést várnak a járatok megszüntetéséről.

A Ryanair már júliusban jelezte, hogy a NIS-t sújtó szankciók miatt problémák merülhetnek fel a repülőgépek kerozinellátásával. A légitársaság 2016 szeptemberében indította első menetrend szerinti járatait Nisből. A járatok felfüggesztése így jelentős változást jelenthet a dél-szerbiai repülőtér nemzetközi összeköttetéseiben.

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Címlapkép: Getty Images
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