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Hidegzuhany az utazóknak: váratlanul teljesen kivonul erről a repülőtérről a Ryanair
A Ryanair ír fapados légitársaság a 2026-os téli menetrend kezdetétől felfüggeszti valamennyi, a délszerbiai Nisbe közlekedő, illetve onnan induló járatát az üzemanyag-ellátással kapcsolatos problémák miatt - erősítette meg a vállalat a Nova Ekonomija szerb gazdasági portál kérdésére szombaton.
A Nova Ekonomija szerint egyelőre nem világos, pontosan milyen szabályozási problémák állnak a háttérben. A portál szerint az egyik lehetséges ok, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) amerikai szankciók alatt áll, emiatt pedig több légitársaság már nem tankol üzemanyagot a belgrádi repülőtéren.
A nisi Nagy Konstantin repülőtér vezetősége pénteken azt közölte, hogy miután a Ryanair visszavonta a jegyfoglalási lehetőséget, felvették a kapcsolatot a légitársasággal, amelytől hivatalos értesítést várnak a járatok megszüntetéséről.
A Ryanair már júliusban jelezte, hogy a NIS-t sújtó szankciók miatt problémák merülhetnek fel a repülőgépek kerozinellátásával. A légitársaság 2016 szeptemberében indította első menetrend szerinti járatait Nisből. A járatok felfüggesztése így jelentős változást jelenthet a dél-szerbiai repülőtér nemzetközi összeköttetéseiben.
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