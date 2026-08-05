2026. augusztus 5. szerda Krisztina
39 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Most futott be: nagyot zuhan hamarosan a 95-ös benzin ára, eddig kell várni a tankolással

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 14:50

A 95-ös benzin átlagára hét, a gázolajé pedig három forinttal lesz kevesebb, mint eddig volt. Az ok: a kedvező piaci környezet és a nemzetközi változások.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtöktől nagyot csökkennek a hazai üzemanyagárak a kedvező nemzetközi piaci folyamatoknak köszönhetően - írja a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal mérséklődik, így a benzin átlagára a lélektani 600 forintos határ alá esik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így alakulnak majd a benzin- és a gázolajárak a csütörtöki korrekció után:

  • 95-ös benzin: 593 Ft/L
  • Gázolaj: 661 Ft/L

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #árak #üzemanyag #gázolaj #tankolás #árcsökkenés #üzemanyagár #holtankoljak #üzemanyagárak #benzin ára
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:05
14:53
14:50
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 5.
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 5.
Csendes gyilkos szedi áldozatait Magyarországon: alig három uniós országban rosszabb a helyzet
2026. augusztus 5.
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
3 hete
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
3
1 hónapja
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
2 hete
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
5
1 hete
Ledobta a bombát a BYD: potom áron adják az új slágerautót, reszkethetnek a japán óriások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 15:15
Visszatér a legendás Lutra album: itt lesz kapható diszkont áron a népszerű matricás gyűjtőfüzet
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 13:42
Ilyen még alig történt a történelemben: óriási robbanás rázta meg a Holdat
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 14:32
Kilőttek az árak az európai piacokon: ennyibe kerül most egy kiló paprika