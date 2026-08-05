Most futott be: nagyot zuhan hamarosan a 95-ös benzin ára, eddig kell várni a tankolással

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A 95-ös benzin átlagára hét, a gázolajé pedig három forinttal lesz kevesebb, mint eddig volt. Az ok: a kedvező piaci környezet és a nemzetközi változások.

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