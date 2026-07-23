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Autó

Drasztikus döntést hozott a BMW, kivonulnak: súlyos profitcsökkenéssel számol a német autóóriás

MTI
2026. július 23. 20:43

Költségcsökkentési okokból és megváltozott prioritásai miatt a BMW távol marad az októberi Párizsi Autószalontól. A német autógyártó a korábban jelzettnél jóval nagyobb profitcsökkenéssel és visszaeső értékesítési volumennel számol, ami hűen tükrözi a teljes német autóipar elhúzódó válságát.

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A vállalat közleménye szerint a jövőben sokkal szelektívebben vesznek majd részt a hasonló rendezvényeken, így az új modellek bemutatására korábban használt őszi kiállítást is lemondták. A döntés mögött a cég romló pénzügyi kilátásai állnak, a legfrissebb előrejelzések szerint ugyanis a járműkiszállítások a tavalyi szinten tartása helyett várhatóan visszaesnek, az éves adózott eredmény pedig a korábban remélt mérsékelt csökkenés helyett jelentősen zuhanni fog.

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A BMW már a nyáron kénytelen volt rontani a pénzügyi várakozásain a visszaeső kínai kereslet és a globális geopolitikai bizonytalanságok miatt. Az idei évre várt jövedelmezőségi mutatójukat a korábbi 4 és 6 közötti sávról 1 és 3 közé rontották le.

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A nehézségek azonban nem korlátozódnak csupán erre a vállalatra. A Volkswagen szintén további leépítésekre kényszerül, miközben a cégvezetés egyre borúlátóbb. Az ágazati felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a német autóipari beszállítók is tartós válsággal küzdenek, amelyből egyelőre nem találják a kiutat.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
24 perce
A legnagyobb agresszív tahó száguldozó, büntetőfékező, stb sofőrök egyik kedvenc márkája, jó hír ha kevesebb lesz belőlük az utakon.
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