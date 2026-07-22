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Autó

Itt az első riasztás: ezeken a magyarországi benzinkutakon fogyhat el az üzemanyag

Pénzcentrum
2026. július 22. 13:07

Fizikai gázolajhiánnyal küzd az ENVI hazai benzinkúthálózata, így egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel. A probléma hátterében a globális piac szűkössége, többek között a júliusi orosz exporttilalom áll, ami komoly figyelmeztetést jelent a teljes magyarországi ellátásbiztonságra nézve - közölte a Portfolio.

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Az országosan 21 töltőállomást üzemeltető társaság a vásárlóknak szóló tájékoztatásában jelezte, hogy munkatársaik igyekeznek fenntartani a folyamatos kiszolgálást, ám a hazai és nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatok miatt jelenleg tényleges áruhiánnyal szembesülnek, így átmenetileg akadozhat az ellátás.

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A nehézségeket a rendkívül feszes globális gázolajpiac okozza. A helyzetet tovább rontotta, hogy Oroszország július 8-án exporttilalmat vezetett be a dízelre, miután az ukrán dróntámadások következtében több finomítójuk termelése is visszaesett. Az orosz korlátozás közvetlen hatásaként az európai gázolaj finomítói árrése jelentősen megemelkedett.

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Bár egyetlen kúthálózat problémája önmagában még nem jelent azonnali, országos szintű ellátási zavart, a fizikai hiány megjelenése mindenképpen komoly figyelmeztető jel a hazai üzemanyagpiac egésze számára.
Címlapkép: Getty Images
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