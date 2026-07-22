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Itt az első riasztás: ezeken a magyarországi benzinkutakon fogyhat el az üzemanyag
Fizikai gázolajhiánnyal küzd az ENVI hazai benzinkúthálózata, így egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel. A probléma hátterében a globális piac szűkössége, többek között a júliusi orosz exporttilalom áll, ami komoly figyelmeztetést jelent a teljes magyarországi ellátásbiztonságra nézve - közölte a Portfolio.
Az országosan 21 töltőállomást üzemeltető társaság a vásárlóknak szóló tájékoztatásában jelezte, hogy munkatársaik igyekeznek fenntartani a folyamatos kiszolgálást, ám a hazai és nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatok miatt jelenleg tényleges áruhiánnyal szembesülnek, így átmenetileg akadozhat az ellátás.
A nehézségeket a rendkívül feszes globális gázolajpiac okozza. A helyzetet tovább rontotta, hogy Oroszország július 8-án exporttilalmat vezetett be a dízelre, miután az ukrán dróntámadások következtében több finomítójuk termelése is visszaesett. Az orosz korlátozás közvetlen hatásaként az európai gázolaj finomítói árrése jelentősen megemelkedett.
Bár egyetlen kúthálózat problémája önmagában még nem jelent azonnali, országos szintű ellátási zavart, a fizikai hiány megjelenése mindenképpen komoly figyelmeztető jel a hazai üzemanyagpiac egésze számára.
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