Vízkatasztrófa fenyeget a fővárosban: kimondta Karácsony Gergely, vízdíjemelésre lenne szükség

A tizenhárom éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot - hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

"A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni" - írta a főpolgármester annak kapcsán, hogy rekordalacsony volt kedd reggel a Duna vízállása Budapestnél.

Kiemelte, Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni "az eddigi rutinjainkból". A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásáért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat - emlékeztetett Karácsony Gergely.

Karácsony szerint minden évben sok millió köbméter víz veszik el a "tragikus állapotban" lévő vízcsövek miatt.

Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.

Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után

- fogalmazott Karácsony Gergely.

Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA