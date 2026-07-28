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Budapest, 2020. április 8.Karácsony Gergely fôpolgármester a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetô miniszterrel és Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével a kormányülés után tartott közös sajtótájékoztatón
Otthon

Vízkatasztrófa fenyeget a fővárosban: kimondta Karácsony Gergely, vízdíjemelésre lenne szükség

Pénzcentrum
2026. július 28. 16:38

A tizenhárom éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot - hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

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"A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni" - írta a főpolgármester annak kapcsán, hogy rekordalacsony volt kedd reggel a Duna vízállása Budapestnél.

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Kiemelte, Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni "az eddigi rutinjainkból". A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásáért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat - emlékeztetett Karácsony Gergely.

Karácsony szerint minden évben sok millió köbméter víz veszik el a "tragikus állapotban" lévő vízcsövek miatt.

Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.

Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után

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- fogalmazott Karácsony Gergely.

Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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Maresz
1 órája
A medencék utáni különdíj a minimum, de a locsolást is be kéne szüntetni ilyen alacsony vízállásnál.
A tilalom alatt mindkét tevékenységet horror összeggel büntetni kell.
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