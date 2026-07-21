2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
19 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szöul, Dél-Korea - 2023. április 20. : Porsche autó a bemutatóteremben Luxusautó kereskedő Autóüzlet autóipar
Autó

Hihetetlen helyzet a magyar autópiacon: még a 350 milliós csodaautókért is valóságos harc folyik

Pénzcentrum
2026. július 21. 19:31

A vásárlók körében továbbra is rendkívül népszerűek a prémium SUV-k, miközben a legdrágább, több száz millió forintos szupersportautók iránt is jelentős az érdeklődés.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Erős első félévet zárt a hazai használtautó-piac 50 millió forint feletti luxusszegmense. A legfrissebb adatok alapján a legkeresettebb modellnek a Porsche 911 bizonyult - írja közleményében a Használtautó.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az év első hat hónapjában közel 3900 megkeresést regisztráltak az 50 millió forint feletti luxus- és szupersportautókra a portál felületén, ahol a húsz legnépszerűbb modell átlagára meghaladta a 119 millió forintot. A kategóriát toronymagasan a Porsche 911 vezeti, amelyre 785 érdeklődés érkezett a vizsgált időszakban. Ebből a típusból alakult ki a legnagyobb kínálat is, a hirdetett példányok átlagéletkora 3,8 év volt, míg az átlagáruk 77,1 millió forint körül mozgott. A német márka hazai sikerét a Cayenne is erősíti, amely mintegy 60,7 millió forintos átlagárával szintén az élmezőnyben végzett.

A legmagasabb árkategóriában is egyértelmű a nagyméretű, kimagasló teljesítményű szabadidő-autók dominanciája. A népszerűségi lista második helyét a Mercedes-AMG G-osztály szerezte meg 411 megkereséssel, amelyeket átlagosan 2,3 évesen, 81,3 millió forintos áron kínáltak eladásra. Szorosan mögötte a Lamborghini Urus végzett, amelyért átlagosan 109 millió forintot kértek a hirdetők. A Mercedes-AMG kínálatából a GT modell is kiemelkedően szerepelt, ezzel megszerezte a negyedik helyet, de a márka SL és S-osztálya is felkerült a toplistára.

A piac abszolút csúcstartója a Lamborghini Aventador volt, amelynek átlagára meghaladta a 352 millió forintot. Szintén rendkívül magas áron kínálták a Ferrari SF90 Spidert, amelynek átlagára 277 millió forint felett alakult, valamint a hibrid hajtású Lamborghini Revueltót, amelyet megközelítőleg 249 millió forintért hirdettek meg. A Ferrari egyébként is meghatározó szereplője a luxuspiacnak, hiszen az F8 Tributo és a szinte teljesen új, alig féléves 296 GTS is több mint kétszáz érdeklődést generált. Mellettük olyan patinás gyártók modelljei is stabilan jelen vannak a legkeresettebb autók között, mint a Bentley Continental, a McLaren 720S vagy az Aston Martin DBX.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere az adatok kapcsán kifejtette, hogy bár sokan csak álmodoznak ezekről a járművekről, a közel 3900 regisztrált érdeklődés mögött valós, fizetőképes vásárlói szándék is állhat. Különösen beszédes a Ferrari és a Lamborghini modellek népszerűsége, amelyeknél a 100 és 350 millió forint közötti vételárak ellenére is folyamatos az adásvétel. A szakember hozzátette, a hazai piacon továbbra is a Porsche 911 számít az etalonnak, mivel a tulajdonosok szemében a presztízs mellett a kiváló értéktartást is megtestesíti.
Címlapkép: Getty Images
#autó #luxus #magyarország #használt autó #ferrari #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #suv #mercedes-benz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:34
20:02
19:48
19:31
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2
1 hónapja
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
3
4 hete
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
1 hónapja
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
5
1 hónapja
Nem kell ide benzinárstop, itt már 558 forintért is lehet tankolni: rengeteg magyar járhat jól a nyáron
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 19:03
Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 18:02
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? A júliusi eseményeken könnyű elhasalni!
Agrárszektor  |  2026. július 21. 20:33
Érdekes dolgot figyeltek meg a Balatonnál: ezt okozta a vihar a tónál