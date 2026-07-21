Hihetetlen helyzet a magyar autópiacon: még a 350 milliós csodaautókért is valóságos harc folyik

A vásárlók körében továbbra is rendkívül népszerűek a prémium SUV-k, miközben a legdrágább, több száz millió forintos szupersportautók iránt is jelentős az érdeklődés.

Erős első félévet zárt a hazai használtautó-piac 50 millió forint feletti luxusszegmense. A legfrissebb adatok alapján a legkeresettebb modellnek a Porsche 911 bizonyult - írja közleményében a Használtautó.hu.

Az év első hat hónapjában közel 3900 megkeresést regisztráltak az 50 millió forint feletti luxus- és szupersportautókra a portál felületén, ahol a húsz legnépszerűbb modell átlagára meghaladta a 119 millió forintot. A kategóriát toronymagasan a Porsche 911 vezeti, amelyre 785 érdeklődés érkezett a vizsgált időszakban. Ebből a típusból alakult ki a legnagyobb kínálat is, a hirdetett példányok átlagéletkora 3,8 év volt, míg az átlagáruk 77,1 millió forint körül mozgott. A német márka hazai sikerét a Cayenne is erősíti, amely mintegy 60,7 millió forintos átlagárával szintén az élmezőnyben végzett.

A legmagasabb árkategóriában is egyértelmű a nagyméretű, kimagasló teljesítményű szabadidő-autók dominanciája. A népszerűségi lista második helyét a Mercedes-AMG G-osztály szerezte meg 411 megkereséssel, amelyeket átlagosan 2,3 évesen, 81,3 millió forintos áron kínáltak eladásra. Szorosan mögötte a Lamborghini Urus végzett, amelyért átlagosan 109 millió forintot kértek a hirdetők. A Mercedes-AMG kínálatából a GT modell is kiemelkedően szerepelt, ezzel megszerezte a negyedik helyet, de a márka SL és S-osztálya is felkerült a toplistára.

A piac abszolút csúcstartója a Lamborghini Aventador volt, amelynek átlagára meghaladta a 352 millió forintot. Szintén rendkívül magas áron kínálták a Ferrari SF90 Spidert, amelynek átlagára 277 millió forint felett alakult, valamint a hibrid hajtású Lamborghini Revueltót, amelyet megközelítőleg 249 millió forintért hirdettek meg. A Ferrari egyébként is meghatározó szereplője a luxuspiacnak, hiszen az F8 Tributo és a szinte teljesen új, alig féléves 296 GTS is több mint kétszáz érdeklődést generált. Mellettük olyan patinás gyártók modelljei is stabilan jelen vannak a legkeresettebb autók között, mint a Bentley Continental, a McLaren 720S vagy az Aston Martin DBX.

Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere az adatok kapcsán kifejtette, hogy bár sokan csak álmodoznak ezekről a járművekről, a közel 3900 regisztrált érdeklődés mögött valós, fizetőképes vásárlói szándék is állhat. Különösen beszédes a Ferrari és a Lamborghini modellek népszerűsége, amelyeknél a 100 és 350 millió forint közötti vételárak ellenére is folyamatos az adásvétel. A szakember hozzátette, a hazai piacon továbbra is a Porsche 911 számít az etalonnak, mivel a tulajdonosok szemében a presztízs mellett a kiváló értéktartást is megtestesíti.