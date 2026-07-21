Jelentősen megemelkednek a közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő.
Hihetetlen helyzet a magyar autópiacon: még a 350 milliós csodaautókért is valóságos harc folyik
A vásárlók körében továbbra is rendkívül népszerűek a prémium SUV-k, miközben a legdrágább, több száz millió forintos szupersportautók iránt is jelentős az érdeklődés.
Erős első félévet zárt a hazai használtautó-piac 50 millió forint feletti luxusszegmense. A legfrissebb adatok alapján a legkeresettebb modellnek a Porsche 911 bizonyult - írja közleményében a Használtautó.hu.
Az év első hat hónapjában közel 3900 megkeresést regisztráltak az 50 millió forint feletti luxus- és szupersportautókra a portál felületén, ahol a húsz legnépszerűbb modell átlagára meghaladta a 119 millió forintot. A kategóriát toronymagasan a Porsche 911 vezeti, amelyre 785 érdeklődés érkezett a vizsgált időszakban. Ebből a típusból alakult ki a legnagyobb kínálat is, a hirdetett példányok átlagéletkora 3,8 év volt, míg az átlagáruk 77,1 millió forint körül mozgott. A német márka hazai sikerét a Cayenne is erősíti, amely mintegy 60,7 millió forintos átlagárával szintén az élmezőnyben végzett.
A legmagasabb árkategóriában is egyértelmű a nagyméretű, kimagasló teljesítményű szabadidő-autók dominanciája. A népszerűségi lista második helyét a Mercedes-AMG G-osztály szerezte meg 411 megkereséssel, amelyeket átlagosan 2,3 évesen, 81,3 millió forintos áron kínáltak eladásra. Szorosan mögötte a Lamborghini Urus végzett, amelyért átlagosan 109 millió forintot kértek a hirdetők. A Mercedes-AMG kínálatából a GT modell is kiemelkedően szerepelt, ezzel megszerezte a negyedik helyet, de a márka SL és S-osztálya is felkerült a toplistára.
A piac abszolút csúcstartója a Lamborghini Aventador volt, amelynek átlagára meghaladta a 352 millió forintot. Szintén rendkívül magas áron kínálták a Ferrari SF90 Spidert, amelynek átlagára 277 millió forint felett alakult, valamint a hibrid hajtású Lamborghini Revueltót, amelyet megközelítőleg 249 millió forintért hirdettek meg. A Ferrari egyébként is meghatározó szereplője a luxuspiacnak, hiszen az F8 Tributo és a szinte teljesen új, alig féléves 296 GTS is több mint kétszáz érdeklődést generált. Mellettük olyan patinás gyártók modelljei is stabilan jelen vannak a legkeresettebb autók között, mint a Bentley Continental, a McLaren 720S vagy az Aston Martin DBX.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere az adatok kapcsán kifejtette, hogy bár sokan csak álmodoznak ezekről a járművekről, a közel 3900 regisztrált érdeklődés mögött valós, fizetőképes vásárlói szándék is állhat. Különösen beszédes a Ferrari és a Lamborghini modellek népszerűsége, amelyeknél a 100 és 350 millió forint közötti vételárak ellenére is folyamatos az adásvétel. A szakember hozzátette, a hazai piacon továbbra is a Porsche 911 számít az etalonnak, mivel a tulajdonosok szemében a presztízs mellett a kiváló értéktartást is megtestesíti.
Az elemző szerint jó esély van arra, hogy az év végére az eddigi, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.
Rendkívüli szigorítás jöhet a magyar utakon: itt van Vitézy Dávid bejelentése, így áll most a KRESZ-módosítás ügye
Kevesebb mint egy hét alatt több mint százezren töltötték ki azt a közlekedésbiztonsági kérdőívet, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter indított el a kormány...
Eldőlhet a régi magyar rendszámok sorsa: váratlan bejelentést tett Vitézy minisztériuma, rengeteg autóst érint
Egy friss petícióban több ezren követelik a régi, magyar zászlós rendszámtáblák újragyártását
Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni
Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Rendkívüli bejelentést tett a hazai gyáróriás: már most teljesen betelt az új elektromos csodaautó rendelési naptára
Egymilliárd eurós beruházással a Mercedes-Benz legnagyobb európai üzemévé bővült a kecskeméti gyár, ahol megkezdődött az új, tisztán elektromos C-osztály sorozatgyártása
A 2029-re befejeződő, 32 milliárd forintos fejlesztés új közlekedési kapcsolatot teremt Dél-Budán, a kivitelezés ugyanakkor éveken át tartó, jelentős forgalomkorlátozásokkal és útlezárásokkal jár majd.
Az üzemi tanács tagjai személyesen kérdezhetik a vállalatvezetést a leépítési tervekről, ám ügyük jelen pillanatban nem áll jól.
Elképesztő tempóban hódítanak a kínai autók Magyarországon: tömegek keresik ezeket a slágermodelleket
Az idei első félév adatai szerint minden tizedik újonnan forgalomba helyezett személyautó kínai gyártóhoz köthető Magyarországon
Döbbenetes részletek szivárogtak ki a magyar autópálya-biznisztről: 200 milliárdos többletkiadás vár az adófizetőkre?
Több mint húsz év után kerül vissza a magyar állam tulajdonába az M6-os és az M8-as autópálya egy 59 kilométeres szakasza.
Büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyészség egy július 8-án történt, tragikus kimenetelű százhalombattai rendőri intézkedés körülményeit.
A Volkswagen igazgatótanácsa átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár...
Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is
Hogyan működik az SMS parkolás, mire kell figyelni telefonhívásos parkolásnál, és miben segíthet a parkolási alkalmazás? Mutatjuk, mit kell tudni a telefonos parkolásról!
Rengeteg autót már csak így lehet megmenteni: mi az a dióhéjas tisztítás és mennyibe kerül Magyarországon?
A modern turbós benzinmotorok egyik rejtett betegsége a szívószelepeken és a szívócsatornákban kialakuló makacs kokszlerakódás.
Egy év alatt 42 százalékkal nőtt az eladó hibridek száma, közben a használt autók átlagéletkora is csökkent.
Rendkívüli veszélyben a közkedvelt autógyártó: a baljós fordulatot Magyarország is csúnyán megérezheti?
A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz.
Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?
Évek óta reklámoznak olyan apró elektronikai eszközöket az autósoknak, amelyek állítólag jelentősen csökkentik a fogyasztást.