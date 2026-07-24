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Mogyoród, 2026. július 23.A boxutca-látogatás résztvevői a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete előtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 23-án.MTI/Bodnár Boglárka
Autó

Milliárdos pénznyelő lett a mogyoródi pálya: elképesztő összegbe kerül a magyaroknak a méregdrága F1-es futam

Telex
2026. július 24. 08:10

Bár a mogyoródi Hungaroring évtizedek óta stabil pontja a Forma–1-es versenynaptárnak, a pálya működésének pénzügyi háttere komoly kérdéseket vet fel a közpénzek hatékony felhasználásával kapcsolatban. Az üzemeltetést átláthatatlan és drága jegyértékesítési szerződések, európai viszonylatban is kiugróan magas rendezési jogdíjak, valamint a százmilliárd forinthoz közelítő, rendkívül költséges rekonstrukciós munkálatok jellemzik. Mindezt hatalmas állami támogatásból finanszírozzák, miközben a vezetőség saját piaci bevételei elenyészőek, a belső döntéshozatalt pedig összeférhetetlenségi aggályok és a kormányoldalhoz köthető gazdasági szereplők térnyerése árnyékolja be.

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A jegyértékesítést 1995 óta az osztrák tulajdonú Ostermann Forma 1 Kft. végzi, amellyel a Hungaroring vezetése nyílt versenytárgyalás nélkül hosszabbított szerződést egészen 2032-ig. A helyzet visszásságát fokozza, hogy a cég ügyvezető-tulajdonosa, Ariane Frank-Meulenbelt éveken át a Hungaroring igazgatóságában is helyet foglalt, miközben vállalkozása a jegyeladások után járó 23 százalékos jutaléknak köszönhetően összesen mintegy 6,6 milliárd forinthoz jutott a 2018 és 2025 közötti időszakban.

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Bár a Hungaroring vezetése azzal érvel, hogy a feladat ellátásához speciális nemzetközi szakértelemre van szükség, más országokban, így például a szomszédos Ausztriában a futamszervezők ezt házon belül oldják meg. Egy saját értékesítési rendszer kiépítése érdemben csökkenthetné a pálya állami támogatási igényét, ám a milliárdos profit jelenleg az osztrák anyavállalatnál csapódik le  - számolt be a g7.

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A magyar állam terheit tovább növeli a Forma–1-es rendezési jogdíj is, amely becslések szerint évente mintegy 40 millió dollárt emészt fel. Ezzel a Hungaroring számít a legdrágább európai helyszínnek, a díjak tekintetében csak a szintén államilag finanszírozott közel-keleti és ázsiai futamok előzik meg a magyar pályát. Miközben a brit vagy a holland versenypályák a magas jegyárakból, a vállalati szolgáltatásokból és az egész éves hasznosításból állami támogatás nélkül is képesek kitermelni a kiadásaikat, a Hungaroring bevételeinek döntő többsége a közvetett és közvetlen forrásokat is beleszámítva a hazai költségvetésből származik. Ezzel szemben a pálya kihasználtsága a Forma–1-es hétvégén kívül rendkívül alacsony, így a piaci árbevétel tavaly is alig haladta meg az 1,1 milliárd forintot.

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Nemcsak a működtetés, hanem a pálya felújítása is kirívóan sokba kerül, hiszen a korszerűsítés állami forrásból fedezett költségei már meghaladják a 90,5 milliárd forintot. A legnagyobb, nettó 79 milliárd forintos kivitelezési szerződést a kormányközeli, Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Bayer Construct Zrt. nyerte el. Utóbbi tulajdonosa, Balázs Attila nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a választások előtt a Fidesz támogatására buzdította a munkavállalóit. A mintegy 250 millió eurós összköltség nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, hiszen a belga, az olasz vagy a spanyol pályák felújítása ennek a töredékéből valósult meg, sőt a világ más pontjain ennyi pénzből akár teljesen új versenypályákat is építettek már. A mogyoródi rekonstrukció ráadásul arra sem terjedt ki, hogy a pálya a gyorsaságimotoros-világbajnokság, vagyis a MotoGP futamainak megrendezésére is alkalmassá váljon, ami pedig érdemben javíthatta volna a kihasználtságot.

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A gazdálkodási kérdések mellett a személyi összefonódások is figyelemre méltók. A társaságot elnök-vezérigazgatóként irányító Gyulay Zsolt, aki korábban a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. élén a trafikpályázatok körüli viharos állami piacátrendezést is vezényelte, több szálon kötődik a pálya üzleti partnereihez. Egyik korábbi üzlettársa, a korábbi üzletfejlesztési igazgató, Szalay Balázs például saját érdekeltségein keresztül szervezett veteránautós rendezvényeket a pályán, az iparági információk szerint kifejezetten alacsony bérleti díjak mellett. A vezetőségben ráadásul családi szálak is megjelennek, hiszen a Hungaroring üzemeltetési igazgatói posztját 2023 óta Gyulay Zsolt lánya, Gyulay Rebeka tölti be, akinek a saját bemutatkozása alapján ez az állami vállalat az első munkahelye.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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