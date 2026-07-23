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Autó

Kemény pofon a magyar autósoknak: tovább drágul az üzemanyag, érik a sokk a benzinkutakon

Pénzcentrum/MTI
2026. július 23. 10:36

Ezen a héten már másodszor emelkednek jelentősen a hazai üzemanyagárak, miután a kiéleződő amerikai–iráni háború és a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt meredek emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára.

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Július 23-án, csütörtökön a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. Ezen a héten ez már a második drágulás, miután kedden is 8-9 forintos emelést jelentettek be. Egyelőre kérdéses, hogy a töltőállomások mikor és milyen mértékben hárítják át ezt a növekményt a fogyasztókra. A szerdai kiskereskedelmi átlagár a benzin esetében 598 forint, a dízelnél pedig 618 forint volt - a holtankoljak.hu szerint.

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A hazai áremelkedés közvetlen oka a kőolaj világpiaci árának növekedése. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára csütörtök reggelre átlépte a 96 dolláros szintet, ami június eleje óta a legmagasabb értéknek számít, és kifejezetten nagy ugrást jelent az egy héttel korábbi 84,4 dolláros árhoz képest.

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Címlapkép: Getty Images
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