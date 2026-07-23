Kemény pofon a magyar autósoknak: tovább drágul az üzemanyag, érik a sokk a benzinkutakon

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Ezen a héten már másodszor emelkednek jelentősen a hazai üzemanyagárak, miután a kiéleződő amerikai–iráni háború és a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt meredek emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára.
Július 23-án, csütörtökön a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal emelkedik. Ezen a héten ez már a második drágulás, miután kedden is 8-9 forintos emelést jelentettek be. Egyelőre kérdéses, hogy a töltőállomások mikor és milyen mértékben hárítják át ezt a növekményt a fogyasztókra. A szerdai kiskereskedelmi átlagár a benzin esetében 598 forint, a dízelnél pedig 618 forint volt - a holtankoljak.hu szerint.
A hazai áremelkedés közvetlen oka a kőolaj világpiaci árának növekedése. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára csütörtök reggelre átlépte a 96 dolláros szintet, ami június eleje óta a legmagasabb értéknek számít, és kifejezetten nagy ugrást jelent az egy héttel korábbi 84,4 dolláros árhoz képest.
A piacokat a közel-keleti helyzet súlyos eszkalációja rázta meg. Az Egyesült Államok tizenkét napon át bombázta Iránt, amire válaszul az iráni Forradalmi Gárda dróntámadásokat hajtott végre a Kuvaitban található amerikai katonai létesítmények ellen. A feszültséget tovább fokozza, hogy a jemeni húszi lázadók blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen, és két szaúdi olajszállító tartályhajót is megtámadtak. Az amerikai védelmi miniszter tájékoztatása szerint az iráni konfliktus eddig átszámítva mintegy 12 ezer milliárd forintjába került az Egyesült Államoknak.
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