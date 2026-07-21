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Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi

Pénzcentrum
2026. július 21. 19:03

Jelentősen megemelkednek az ausztriai közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Az új szabályozás egységesíti a büntetési tételeket az ország minden tartományában, több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő. A magyar autósoknak is érdemes figyelniük, ha Ausztrián keresztül utaznak.

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Az autósoknak a jövőben jóval többe kerülhet egy-egy közlekedési szabálytalanság Ausztriában. Az osztrák közlekedési minisztérium közzétette az új bírságkatalógust, amely 2027 elejétől lép életbe - hívta fel a figyelmet az ADAC.

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A változás egyik legfontosabb eleme, hogy az úgynevezett anonim bírságok összege egységes lesz Ausztria valamennyi tartományában. Korábban ugyanazért a szabálysértésért eltérő összegű büntetés járhatott attól függően, hogy az ország mely részén történt az eset.

A módosítások miatt azonban több közlekedési szabálysértés jelentősen drágább lesz. Az osztrák autóklub szerint az új rendszerben a szabálytalankodóknak átlagosan körülbelül 50 százalékkal magasabb összegeket kell majd fizetniük.

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Akár 72 ezer forint is lehet a mentősáv használata

Az egyik legnagyobb bírság a mentősáv szabályainak megszegéséért jár majd. Aki a sürgősségi járművek számára fenntartott mentősávot használja, annak 200 eurós, vagyis körülbelül 72 ezer forintos büntetéssel kell számolnia.

Szintén komoly összegű bírság járhat az autópályás szabálytalanságokért. A jobbra tartási kötelezettség megszegése – például amikor valaki indokolatlanul a belső sávban halad – 100 euróba (körülbelül 36 ezer forintba) kerül majd.

A jobbról előzésért 2027-től 115 eurós, azaz mintegy 41 ezer forintos bírságot szabhatnak ki, míg a veszélyes előzés, például gyalogátkelőhely előtt, 140 euróba (körülbelül 50 ezer forintba) kerülhet.

A kisebb szabálytalanságokért is több tízezer forint büntetés járhat

A hétköznapi közlekedési hibák sem lesznek olcsók Ausztriában. A megállási és parkolási tilalom megszegése, valamint a rövid idejű parkolási zónákban a parkolótárcsa elfelejtése egyaránt 60 eurós, vagyis körülbelül 22 ezer forintos bírságot vonhat maga után.

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A sárga lámpánál történő behajtás a kereszteződésbe, illetve a STOP táblánál a teljes megállás elmulasztása egyaránt 70 euróba (nagyjából 25 ezer forintba) kerülhet.

A gyorshajtásért is többet kell majd fizetni: lakott területen belül, legfeljebb 30 km/h-s sebességtúllépés esetén a bírság összege 50 és 120 euró között mozoghat, ami körülbelül 18–43 ezer forintnak felel meg. A pontos összeg a sebességtúllépés mértékétől függ.

Egységes rendszer, magasabb összegek

Az új szabályozás célja, hogy megszüntesse a tartományok közötti eltéréseket, és mindenhol ugyanazok a büntetési tételek vonatkozzanak az azonos szabálysértésekre.

Az osztrák autóklub ugyanakkor üdvözli az egységesítést, de kritizálja a bírságok nagyságát. Szerintük a változások miatt a közlekedési szabálysértőknek átlagosan mintegy 50 százalékkal többet kell majd fizetniük.

A minisztérium szerint ugyanakkor a bírságemelés fő oka az, hogy az új rendszerben az egyes tartományokban korábban alkalmazott legmagasabb büntetési tételeket egységesítik országosan. A változás a magyar autósokat is érintheti, hiszen Ausztria az egyik legfontosabb tranzitország a Nyugat-Európába tartók számára, és sok magyar utazó halad át rendszeresen az osztrák utakon.
Címlapkép: Getty Images
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