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Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi
Jelentősen megemelkednek az ausztriai közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Az új szabályozás egységesíti a büntetési tételeket az ország minden tartományában, több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő. A magyar autósoknak is érdemes figyelniük, ha Ausztrián keresztül utaznak.
Az autósoknak a jövőben jóval többe kerülhet egy-egy közlekedési szabálytalanság Ausztriában. Az osztrák közlekedési minisztérium közzétette az új bírságkatalógust, amely 2027 elejétől lép életbe - hívta fel a figyelmet az ADAC.
A változás egyik legfontosabb eleme, hogy az úgynevezett anonim bírságok összege egységes lesz Ausztria valamennyi tartományában. Korábban ugyanazért a szabálysértésért eltérő összegű büntetés járhatott attól függően, hogy az ország mely részén történt az eset.
A módosítások miatt azonban több közlekedési szabálysértés jelentősen drágább lesz. Az osztrák autóklub szerint az új rendszerben a szabálytalankodóknak átlagosan körülbelül 50 százalékkal magasabb összegeket kell majd fizetniük.
Akár 72 ezer forint is lehet a mentősáv használata
Az egyik legnagyobb bírság a mentősáv szabályainak megszegéséért jár majd. Aki a sürgősségi járművek számára fenntartott mentősávot használja, annak 200 eurós, vagyis körülbelül 72 ezer forintos büntetéssel kell számolnia.
Szintén komoly összegű bírság járhat az autópályás szabálytalanságokért. A jobbra tartási kötelezettség megszegése – például amikor valaki indokolatlanul a belső sávban halad – 100 euróba (körülbelül 36 ezer forintba) kerül majd.
A jobbról előzésért 2027-től 115 eurós, azaz mintegy 41 ezer forintos bírságot szabhatnak ki, míg a veszélyes előzés, például gyalogátkelőhely előtt, 140 euróba (körülbelül 50 ezer forintba) kerülhet.
A kisebb szabálytalanságokért is több tízezer forint büntetés járhat
A hétköznapi közlekedési hibák sem lesznek olcsók Ausztriában. A megállási és parkolási tilalom megszegése, valamint a rövid idejű parkolási zónákban a parkolótárcsa elfelejtése egyaránt 60 eurós, vagyis körülbelül 22 ezer forintos bírságot vonhat maga után.
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A sárga lámpánál történő behajtás a kereszteződésbe, illetve a STOP táblánál a teljes megállás elmulasztása egyaránt 70 euróba (nagyjából 25 ezer forintba) kerülhet.
A gyorshajtásért is többet kell majd fizetni: lakott területen belül, legfeljebb 30 km/h-s sebességtúllépés esetén a bírság összege 50 és 120 euró között mozoghat, ami körülbelül 18–43 ezer forintnak felel meg. A pontos összeg a sebességtúllépés mértékétől függ.
Egységes rendszer, magasabb összegek
Az új szabályozás célja, hogy megszüntesse a tartományok közötti eltéréseket, és mindenhol ugyanazok a büntetési tételek vonatkozzanak az azonos szabálysértésekre.
Az osztrák autóklub ugyanakkor üdvözli az egységesítést, de kritizálja a bírságok nagyságát. Szerintük a változások miatt a közlekedési szabálysértőknek átlagosan mintegy 50 százalékkal többet kell majd fizetniük.
A minisztérium szerint ugyanakkor a bírságemelés fő oka az, hogy az új rendszerben az egyes tartományokban korábban alkalmazott legmagasabb büntetési tételeket egységesítik országosan. A változás a magyar autósokat is érintheti, hiszen Ausztria az egyik legfontosabb tranzitország a Nyugat-Európába tartók számára, és sok magyar utazó halad át rendszeresen az osztrák utakon.
Az elemző szerint jó esély van arra, hogy az év végére az eddigi, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.
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