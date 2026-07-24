Kegyetlen idők jönnek a hazai benzinkutakon: megkezdődött a harc a túlélésért

Komoly feszültséget okoz a hazai üzemanyagpiacon a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak egyre látványosabb eltérése. A meredeken emelkedő beszerzési költségek és a stagnáló kiskereskedelmi árak miatt a független töltőállomások a túlélésért küzdenek, ami már a gázolaj-értékesítés részleges leállításához, valamint kényszerű és drágább importbeszerzésekhez vezetett - számolt be a Portfolio.

Az elmúlt időszakban folyamatosan nyílt az olló a beszerzési költségek és a fogyasztói árak között. A nagykereskedelmi árak drasztikus növekedését a kiskereskedelmi árak alig követik, ami fenntarthatatlan helyzetbe hozza a szűkebb pénzügyi mozgástérrel rendelkező független üzemanyagkutakat. A kisebb vállalatok nem tudják kigazdálkodni a beszerzési és az eladási ár közötti különbséget, így a nyereséges működés helyett sok helyen már csupán a talpon maradás a cél - számolt be a Portfolio.

A piaci torzulás első komoly következményei már meg is mutatkoztak. Az évi több százezer tonnás nagykereskedelmi forgalmat bonyolító, országosan 21 töltőállomást – köztük több bevásárlóközpont és Metro áruház melletti kutat – üzemeltető Envi Group felfüggesztette a gázolaj értékesítését a dunaújvárosi és a székesfehérvári egységeiben. A lépést az kényszerítette ki, hogy a vállalat saját beszerzési ára és a nagy hálózatok kiskereskedelmi árai között akkora szakadék alakult ki, amelyet egyéb bevételekből már nem lehetett finanszírozni.

Hasonló küzdelmet folytat a Gas 'N Go újszászi benzinkútja is, amely a hazai áraránytalanságok miatt már csak a lényegesen drágább osztrák importból tudja beszerezni a működéséhez szükséges üzemanyagot.