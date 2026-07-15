Ilyen új módszerrel fosztják ki a gyanútlan autósokat: egyetlen kattintással úszhat az összes pénzed

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Újabb megtévesztő SMS‑hullám érte el a magyar felhasználókat: ezúttal a „Rendőrség” nevében küldenek üzenetet, amely állítólag egy frissen regisztrált közlekedési jogsértésről tájékoztat. A link azonban nem hivatalos oldalra vezet, hanem egy adathalász oldalra, ahol banki adatokat és személyes információkat próbálnak megszerezni.
Az elmúlt napokban tömegesen kaptak a magyar felhasználók olyan SMS‑t, amely látszólag a rendőrségtől érkezik. Az üzenet azt állítja, hogy „új közlekedési jogsértést regisztráltak az Ön járművével Budapesten”, és arra kéri a címzettet, hogy egy megadott linken keresztül rendezze az ügyet.
A probléma ott kezdődik, hogy a link nem a rendőrség hivatalos oldalára mutat, hanem egy megtévesztő, külföldi domainre. A weboldal kinézete gyakran a magyar hatóságok felületét utánozza, de valójában adathalász célokat szolgál: bankkártyaadatokat, személyes információkat, jelszavakat próbál megszerezni.
A rendőrség soha nem küld SMS‑t közlekedési bírságról, és nem kér online fizetést ilyen módon. A hivatalos ügyintézés kizárólag a magyarorszag.hu vagy a police.hu felületein történik, minden más link gyanúsnak tekintendő.
A csalók az SMS‑ben a „RENDŐRSÉG” feladót állítják be, hogy hitelesebbnek tűnjön az üzenet, de ez technikailag könnyen hamisítható. A módszer célja, hogy a címzett pánikba essen, és gondolkodás nélkül kattintson a linkre.
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A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen üzeneteket azonnal törölni kell, a linkre pedig semmiképp sem szabad rákattintani. Ha valaki mégis megnyitotta, és megadott adatokat, haladéktalanul értesítse a bankját, és változtassa meg az érintett jelszavait.
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