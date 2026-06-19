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Meglepő fordulat a fővárosban: elbukott Karácsony Gergely nagy ígérete, súlyos ezreket bukhatnak a magyar autósok
Július elsejétől drágul a budapesti parkolás, a parkolóautomaták leszerelése miatt pedig végleg megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége - írta a Telex.
Bár a főváros korábbi vállalásai között szerepelt a BudapestGO alkalmazásba integrált díjfizetés és a BKK-bérleteseknek járó parkolási kedvezmény is, ezek az ígéretek forráshiány miatt egyelőre biztosan elmaradnak Budapesten.Szűk két hét múlva új korszak köszönt be a fővárosi parkolásban: eltűnnek egyrészt a parkolóautomaták, de a díjazás is nőni fog ezzel együtt.
Karácsony Gergely főpolgármester még 2024 novemberében jelentette be a fővárosi parkolási rendszer átalakítását. A döntés értelmében a napokban megkezdődött a parkolóautomaták leszerelése, így július elsejétől a megemelt parkolási díjakat már kizárólag mobiltelefonnal lehet kiegyenlíteni.
A főpolgármester eredeti ígéretei szerint 2026 júliusától a BudapestGO alkalmazáson keresztül is fizethettünk volna, ráadásul a BKK-bérlettel rendelkezők 25 százalékos parkolási kedvezményt kaptak volna. A BKK tájékoztatása alapján azonban az applikáció fejlesztése el sem kezdődött, mivel a főváros nem biztosította az ehhez szükséges fedezetet. A mintegy 700 millió forintra becsült beruházás elmaradásával így a több tízezer autóst érintő bérletes kedvezmény is meghiúsult.
A Főpolgármesteri Hivatal elismerte, hogy a projekt forráshiány miatt maradt el. Indoklásuk szerint a fejlesztés költségei és a beérkezett ajánlatok túl magasak voltak ahhoz, hogy a beruházás gazdaságilag kifizetődő legyen. Bár a funkció későbbi bevezetését nem vetették el végleg, az a jövőben is csupán kiegészítő fizetési alternatíva maradhat a meglévő lehetőségek mellett.
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Jelenleg az autósok mintegy 90 százaléka eleve mobilalkalmazásokon, nagyrészt a kényelmi díj nélkül használható állami Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül rendezi a parkolást. Azok számára, akik eddig az automatákat használták, a jövőben az SMS-ben vagy telefonhívással történő fizetés jelenthet megoldást. Az új rendszerről és a szükséges zónakódokról a parkolóhelyek közelében, legfeljebb 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák nyújtanak majd tájékoztatást.
A fizetési módok változásával egy időben, július elsejétől zónától függően 30-50 százalékkal nőnek a parkolási díjak Budapesten. Az A zónában 600-ról 800, a B zónában 450-ről 600, a C zónában 300-ról 400, míg a D zónában 200-ról 300 forintra emelkedik az óradíj.
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