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Szórakozás

Rendkívüli változás a képernyőn: vadonatúj trióval folytatódik a legendás autós sorozat

Pénzcentrum
2026. július 15. 18:20

Szeptember 4-én visszatér az Amazon Prime Video kínálatába a The Grand Tour, ám ezúttal a jól ismert Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May helyett már egy teljesen új műsorvezetői hármas veszi át a volánt.

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A sorozat hetedik évadában a Throttle House nevű autós YouTube-csatornáról ismert Thomas Holland és James Engelsman, valamint a vonatmegfigyelő videóival híressé vált Francis Bourgeois lép a kamerák elé. Utóbbi maga is komoly autórajongó hírében áll, a garázsában ugyanis egy Honda Civic Type R motorjával hajtott Honda Jazz, illetve egy Mercedes-Benz SL320 is megtalálható - jelentette a torquecafe.com.

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A megújult széria hat epizódból áll majd. Az új trió a megszokott receptet követve bejárja a világot, hogy felfedezze a különböző országok autós kultúráját. A műsor vezető producere továbbra is az az Andy Wilman marad, aki korábban a Top Gear feltámasztását is irányította, és hosszú ideje dolgozik együtt Clarksonnal. A korábbi frontember egyébként áldását adta az utódokra, és nyíltan támogatja az új csapatot.

A leköszönő hármas eredetileg 2003-ban, a Top Gear második évadában állt össze, és egészen a 2024 szeptemberében bemutatott, "One for the Road" című utolsó különkiadásukig, azaz csaknem huszonegy évig dolgoztak együtt. Miután 2015-ben távoztak a BBC-től, az Amazon vette szárnyai alá őket, ahol 2016-ban indították el a The Grand Tourt.

Nem ez az első eset, hogy a legendás trió távozása ellenére egy műsor folytatódik, hiszen korábban a Top Gear is túlélte a kiválásukat. Bár a műsorvezetők személye eleinte folyamatosan változott, 2019-re stabilizálódott a felállás Freddie Flintoff krikettsztár, Paddy McGuinness humorista és Chris Harris vezetésével. A Top Gear gyártását végül tavaly hivatalosan is leállították, miután Flintoff egy forgatás során súlyos, többszörös arcsérüléssel járó balesetet szenvedett.

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Címlapkép: Getty Images
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