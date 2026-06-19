Döbbenetes igazság a magyarok új kedvenc járművéről: mégsem olyan zöld, mint mindenki hitte?

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Magyarországon meredeken emelkedik az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetek száma, ami sürgetővé teszi a népszerű eszközök KRESZ-szabályozását. Bár a hazai e-roller-piac robbanásszerűen bővül, a járművek környezeti haszna egyelőre kérdéses, hiszen a felhasználók többsége az autózás helyett jelenleg a tömegközlekedést és a gyaloglást váltja ki velük.
Az elektromos rollerek gyors hazai elterjedését eddig nem követte megfelelő szabályozás. A romló baleseti statisztikák miatt Vitézy Dávid június elején javasolta, hogy a mikromobilitási eszközök helyzetét soron kívül rendezzék a KRESZ tervezett módosítása során. A lépés időszerűségét a közlekedésbiztonsági kockázatok mellett az is indokolja, hogy az eszközök fenntarthatósági szerepe is tisztázásra szorul - írta meg a Portfolio.
Bár az elektromos rollerek elvileg a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatják, gyártásuk jelentős környezeti terheléssel jár. Ezt a hátrányt csak akkor képesek ledolgozni, ha kifejezetten a környezetszennyezőbb közlekedési módokat, például a személyautó-használatot váltják ki. A hazai kutatások szerint azonban jelenleg más a helyzet, ugyanis a rollerezők többsége a tömegközlekedést, a gyaloglást vagy a hagyományos kerékpározást helyettesíti az eszközzel. Így a zöldebb utazási formák rovására terjednek, ami javítás helyett inkább rontja a városi közlekedés környezeti mérlegét.
A mikromobilitási piac átrendeződését az értékesítési adatok is jól mutatják. Míg a hagyományos kerékpárok eladása az elmúlt évek csúcsidőszakához képest évi 270 ezerről 200 ezer darab alá esett, addig az elektromos hajtású járművek forgalma jelentősen megugrott. Az e-kerékpárok értékesítése a korábbi évi 5-6 ezerről 23-26 ezer darabra nőtt, de a leglátványosabb növekedést az elektromos rollerek mutatták fel.
Becslések szerint évente 15-25 ezer új elektromos rollert értékesítenek Magyarországon, a folyamatosan bővülő hazai állomány pedig már megközelíti a 120 ezer darabot. Ezek elsöprő többsége, nagyjából 85-90 százaléka magántulajdonban van, és csak a kisebb részét teszik ki a bérelhető utcai flották. A piac ráadásul a minőségi érés jeleit mutatja, a vásárlók ugyanis a legolcsóbb modellek helyett egyre inkább a tartósabb, nagyobb hatótávolságú prémium kategóriák felé fordulnak. Ezt a folyamatot ugyanakkor némileg visszaveti a 25 kilogrammnál nehezebb vagy 25 kilométer per óránál gyorsabb rollerekre nemrég bevezetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, amely ismét a könnyebb, a szabályozási határérték alatti modellek felé tereli a keresletet.
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