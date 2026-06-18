2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzemanyagszivattyú
Autó

Sorra jelentik be az árcsökkentést a benzinkutak: ennyit a benzinárstopról, újra kemény a verseny a piacon

Szánthó Péter
2026. június 18. 12:43

Sorra jelentik be a hazai töltőállomások, hogy a védett árszint alatt lehet náluk benzint és gázolajat tankolni. A lavinát az Auchan indította el, amely a saját kútjain már literenként 20 forinttal tudott a hatósági ár alá menni. Több nagy kúthálózatnál is megjelentek már a szabályozottnál olcsóbb árak, és a kisebb, vidéki kutak is csökkentik az áraikat. A kormány a védett üzemanyagárak kivezetését kezdeményezi, Kapitány István szerint a szükséges módosításokat hamarosan benyújtják az Országgyűlésnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Auchan indította el a lavinát, amikor szerdán bejelentette, hogy a benzinkútjain a védett áraknál jóval olcsóbban adja az érintett üzemanyagokat. A cég a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóbban, azaz literenként 575 forintért, míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálja az üzemanyagot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére - áll a boltlánc közleményében, hozzátették, hogy az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain.

Azóta a kisebb kúthálózatok, magánbenzinkutak is sorra jelentik be, hogy olcsóbban tudnak üzemanyagot adni a védett árnál. Most például a mezőtúri Oil Oázis Benzinkút a közösségi oldalán írta azt, hogy az autósok mostantól a védett ár alatt tankolhatnak a töltőállomáson. A tájékoztatás szerint a 95-ös benzin literenként 580 forintba, míg a gázolaj 605 forintba kerül. Hasonló árcsökkentés volt a békéscsabai ZZ Powernél is, az ő posztjuk szerint a benzin literje 585 forintba kerül a gázolaj pedig 610-be. 

De egy gyors kereséssel több nagy, kúthálózatnál is találtunk olyan töltőállomást, ahol a 95-ös benzin 595 forint/liter alatt volt kapható, a dízel literje pedig kevesebb volt 615 forintnál. Ilyen péndául a Mobil Petrol több benzinkútja, de a Shellnek is volt olyan Budapest-környéki töltőállomása, ahol már benézett a védett szint alá az ár.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyar Péter szerdán jelenetette be, hogy a piaci folyamatok következtében a héten a korábban rögzített árszintek alá csökkenhet az üzemanyagok literenkénti ára, így nincs értelme a védett áraknak, kivezetik őket.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön arról beszélt, hogy a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabály-módosítást az Országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a Mol csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #dízel #üzemanyag #gázolaj #tankolás #benzinár #árcsökkenés #üzemanyagár #üzemanyagárak #magyar péter #kapitány istván

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:14
13:03
12:43
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
2026. június 18.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
3
2 hónapja
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
4
1 napja
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
5
4 hete
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 13:03
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 12:17
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
Agrárszektor  |  2026. június 18. 12:27
Megbolondult a piac: ennyibe kerül most egy kiló szamóca az ukránoknál