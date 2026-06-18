Sorra jelentik be az árcsökkentést a benzinkutak: ennyit a benzinárstopról, újra kemény a verseny a piacon

A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
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Sorra jelentik be a hazai töltőállomások, hogy a védett árszint alatt lehet náluk benzint és gázolajat tankolni. A lavinát az Auchan indította el, amely a saját kútjain már literenként 20 forinttal tudott a hatósági ár alá menni. Több nagy kúthálózatnál is megjelentek már a szabályozottnál olcsóbb árak, és a kisebb, vidéki kutak is csökkentik az áraikat. A kormány a védett üzemanyagárak kivezetését kezdeményezi, Kapitány István szerint a szükséges módosításokat hamarosan benyújtják az Országgyűlésnek.
Az Auchan indította el a lavinát, amikor szerdán bejelentette, hogy a benzinkútjain a védett áraknál jóval olcsóbban adja az érintett üzemanyagokat. A cég a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóbban, azaz literenként 575 forintért, míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálja az üzemanyagot.
A világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére - áll a boltlánc közleményében, hozzátették, hogy az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain.
Azóta a kisebb kúthálózatok, magánbenzinkutak is sorra jelentik be, hogy olcsóbban tudnak üzemanyagot adni a védett árnál. Most például a mezőtúri Oil Oázis Benzinkút a közösségi oldalán írta azt, hogy az autósok mostantól a védett ár alatt tankolhatnak a töltőállomáson. A tájékoztatás szerint a 95-ös benzin literenként 580 forintba, míg a gázolaj 605 forintba kerül. Hasonló árcsökkentés volt a békéscsabai ZZ Powernél is, az ő posztjuk szerint a benzin literje 585 forintba kerül a gázolaj pedig 610-be.
De egy gyors kereséssel több nagy, kúthálózatnál is találtunk olyan töltőállomást, ahol a 95-ös benzin 595 forint/liter alatt volt kapható, a dízel literje pedig kevesebb volt 615 forintnál. Ilyen péndául a Mobil Petrol több benzinkútja, de a Shellnek is volt olyan Budapest-környéki töltőállomása, ahol már benézett a védett szint alá az ár.
Magyar Péter szerdán jelenetette be, hogy a piaci folyamatok következtében a héten a korábban rögzített árszintek alá csökkenhet az üzemanyagok literenkénti ára, így nincs értelme a védett áraknak, kivezetik őket.
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön arról beszélt, hogy a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabály-módosítást az Országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a Mol csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad.
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