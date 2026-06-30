A tornán a keretekbe beválogatott 85, legfeljebb 21 éves játékos közül sokan rendkívül magabiztosan, félelem nélkül léptek pályára.
Meghökkentő döntést hozott a nemzetközi szövetség: visszatérhetnek az oroszok, de ennek feltételei vannak
Csak úgy versenyezhetnek az orosz és fehérorosz korcsolyázók, ha semleges színekben teszik, és akik fegyveres erőnél szolgálnak, még mindig nem mentesülnek a szankció alól.
A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) feloldotta az orosz és fehérorosz műkorcsolyázók eltiltását, így a sportolók a következő szezontól kezdve semleges színekben újra rajthoz állhatnak a nemzetközi versenyeken.
A döntés értelmében az érintett versenyzők nem használhatják hazájuk zászlaját, himnuszát és címerét. Ugyanakkor a tilalom továbbra is érvényben marad azok esetében, akik a fegyveres erőknél teljesítenek szolgálatot, vagy 2022 februárja óta katonai tevékenységben vettek részt, így ők továbbra sem léphetnek jégre.
A szövetség a döntés meghozatalakor az olimpiai mozgalom legújabb fejleményeit és a többi nemzetközi szervezet álláspontját vette alapul. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), valamint több más nemzetközi sportági szövetség korábban már szintén engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók számára, hogy semleges színekben visszatérjenek a nemzetközi porondra.
A 18-szoros Grand Slam-győztes sportoló a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hozzátéve, hogy a daganatot szerencsére korai stádiumban fedezték fel.
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