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Gazdaság

Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jön a hőségriadó: itt vannak a Tisza-kormány friss döntései

Pénzcentrum
2026. június 18. 11:20

Szerdán ülésezett a kormány, a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató pedig 11 órakor kezdődött. Élőben tudósítjuk a legfontosabb bejelentéseket. Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár rendszerének kivezetést az Országgyűlésben, feltehetően erről is szó lesz a tájékoztatón.

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Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos is megjelent a tájékoztatón, amely a hőhullám témájával indult. A tisztifőorvos bemutatkozó sajtótájékoztatón ismertette azokat az egészségügyi kockázatokat, amelyek a következő napok tartós hőségében jelentkezhetnek, és hangsúlyozta: ezek nagy része megelőzhető.

Elmondása szerint a következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi maximum, és ha három egymást követő napon 25 fok felett marad az átlagos középhőmérséklet, országos riasztást adhat ki. A jelenlegi adatok alapján szombattól szinte biztosan életbe lép a hőségriasztás, pénteken dől el, hogy 2-es vagy 3-as fokozatban. A legnagyobb kockázatnak az idősek és a nagyon fiatalok vannak kitéve.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy jól haladnak az EU‑források hazahozataláról szóló egyeztetések: Magyarország benyújtotta az RRF‑tervet, és zajlanak a mérföldkövek technikai egyeztetései. Az uniós pénzekből elektromos hálózatfejlesztések, valamint új HÉV‑ek és intercityk érkezhetnek, a kormány pedig jövő héten tárgyalja a közlekedésszervezési törvénycsomagot.

A miniszter szerint a csomag része a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, amelyet bankszerű működésre állítanak át. Jelentős módosítások készülnek a korrupcióellenes törvényjavaslathoz, ezek a társadalmi egyeztetés és az EU‑val folytatott tárgyalások eredményeit építik be.

Az Alaptörvény 16. módosításának megfelelően rendezik a kekva‑alapítványok szabályozását, új bírságolási szabályok lépnek életbe a hibás vagyonnyilatkozatok miatt, és átláthatóbbá válik a közadatkeresés. Az Integritás Hatóság feladatai bővülnek, ezért négy alelnök segíti majd az elnök munkáját, és szabályozzák a vezető pótlásának eljárásrendjét is.

Vitézy Dávid a Városliget állapotáról is beszélt: szerinte az előző kormány által hátrahagyott, félbemaradt építkezések és kordonozott törmelékes területek – például a volt Petőfi Csarnok vagy a volt Közlekedési Múzeum helye – nem maradhatnak így. A kabinet ezért úgy döntött, hogy ezeket a részeket közparkként nyitja meg, így tovább nő a zöldfelület aránya.

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A miniszter közölte: újraindítják a beruházást, és ő kapta meg a feladatot, hogy a korábbi, zöldítést hangsúlyozó tervlapok alapján folytassák a munkát. Hozzátette, hogy a Városligetben sok helyen még mindig évtizedekkel ezelőtti állapotok uralkodnak. Hosszú távú célként jelölte meg a forgalom kivezetését a ligetből, valamint a történeti emlékhely rangjának visszaállítását.

Vitézy Dávid a koncessziók ügyére is kitért: bejelentette, hogy teljes körű felülvizsgálatot rendel el a dohánykoncessziók szabályozásában. Mint mondta, bizonyos szereplők több tízmilliárdos profitot realizálnak, ezért minden trafikszerződést át kell nézni. Hangsúlyozta, hogy sok helyen családok és kisvállalkozók működtetik a trafikokat, máshol viszont politikusokhoz köthető nagy trafikcsomagok jelentek meg.

A miniszter szerint alapvetés, hogy a kormány nem akarja népszerűbbé tenni a dohányzást, és azt is el kívánják kerülni, hogy olyan szereplők gazdagodjanak a rendszerből, akik nem versenyben szerezték meg a jogokat.

Magyar Éva kormányszóvivő bejelentette, hogy a kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Úgy fogalmazott: a védett ár rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt, amely megvédte a családokat az energiapiaci sokktól. A körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
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