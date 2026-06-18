Sorra jelentik be a hazai töltőállomások, hogy a védett árszint alatt lehet náluk benzint és gázolajat tankolni.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A lépést a forint erősödése és a csökkenő olajárak tették lehetővé, aminek köszönhetően a hazai kutak többségénél már a korábban rögzített árszint alatt lehet tankolni.
Kapitány István a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a magyar fizetőeszköz rég nem látott mértékben erősödött, így a kedvező körülmények hatására megkezdődhet a hatósági árrendszer megszüntetése.
A miniszter szerint a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabály-módosítást az Országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a Mol csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad.
Magyar Péter miniszterelnök szerdán erősítette meg, hogy a piaci árak esése miatt kérik a rendszert lezáró parlamenti döntést. A kedvező hazai üzemanyagpiaci helyzet hátterében elsősorban az iráni-amerikai békemegállapodás áll. Ennek hírére jelentős csökkenésnek indult a kőolaj világpiaci ára, ami az erősödő forinttal párosulva megteremtette az alapot a rögzített áras rendszer kivezetéséhez.
Péntektől újabb árzuhanás jön
Közben a holtankoljak.hu szerint péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában. A héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében. A kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
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2026.06.18-án az átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 627 Ft/liter
- Gázolaj: 639 Ft/liter
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagok hatósági árának kivezetését.
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