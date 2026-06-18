Megdöbbentő fordulat Magyarországon: amint felmerült a tiltások kivezetése, valami azonnal változni kezdett

A kamatstop, az árstop és a hatósági üzemanyagárak lehetséges kivezetése rávilágít arra, hogy az állami beavatkozásokra építő gazdaságpolitika az elmúlt években gyakran csak a saját korábbi hibáit próbálta orvosolni. A piaci mechanizmusokhoz és a kiszámíthatósághoz való visszatérés azonban már most érezhető javulást hozott, ami egy stabilabb, hosszú távon sikeresebb gazdasági pálya lehetőségét vetíti előre.

A csökkenő olajárak és az erősödő forint megteremtik a feltételeket a hatósági üzemanyagárak megszüntetéséhez. A mérséklődő kamatoknak köszönhetően a lakossági hitelek többsége visszatérhet a piaci árazáshoz, miközben az általános kamatstop helyett elegendő lenne csupán a leginkább rászorulókat célzott támogatásokkal segíteni. Emellett a kedvezőbb inflációs adatok is időszerűvé teszik az árstopok kivezetését - írta meg a Portfolio.

Mindez rávilágít az elmúlt évek gazdaságpolitikai gyakorlatának legfőbb tanulságára, miszerint az állam sok esetben nem a külső körülményektől, hanem saját korábbi hibáinak következményeitől kényszerült megvédeni a lakosságot. A kamatstopot a kiugróan magas infláció és az ehhez társuló kamatszint tette elkerülhetetlenné, amelyek hátterében a külső energiakitettség, a hazai élelmiszeripar hatékonytalansága és a monetáris politikai tévedések álltak. Bár az üzemanyagárak befagyasztását eredetileg a globális olajár-emelkedés indokolta, a döntésben a gyenge forint és a gazdasági stagnálás is közrejátszott. Az árstopot szintén az elszálló árak és a hazai fizetőeszköz meggyengülése kényszerítette ki.

Az unortodox gazdaságpolitika tehát jórészt a saját tevékenységének kellemetlen mellékhatásait próbálta kezelni a piaci mechanizmusok kiiktatásával, aminek azonban súlyos ára van. Az ilyen intézkedések csökkentik az egyéni felelősségvállalást, folyamatos morális kockázatot teremtenek, torzítják a versenyt, kiszámíthatatlanná teszik az üzleti környezetet, és végső soron visszafogják a gazdaság vállalkozói aktivitását.

Kifejezetten figyelemre méltó, hogy amint felmerült a hagyományos, konvencionális gazdaságpolitikához való visszatérés lehetősége, a helyzet azonnal javulni kezdett. A gazdaságpolitikai hitelesség megelőlegezése jelentősen csökkentette a piaci hozamokat, erősítette a forintot, az uniós forrásokhoz való hozzáférés pedig bővítette a költségvetés mozgásterét.

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