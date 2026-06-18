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Megdöbbentő fordulat Magyarországon: amint felmerült a tiltások kivezetése, valami azonnal változni kezdett
A kamatstop, az árstop és a hatósági üzemanyagárak lehetséges kivezetése rávilágít arra, hogy az állami beavatkozásokra építő gazdaságpolitika az elmúlt években gyakran csak a saját korábbi hibáit próbálta orvosolni. A piaci mechanizmusokhoz és a kiszámíthatósághoz való visszatérés azonban már most érezhető javulást hozott, ami egy stabilabb, hosszú távon sikeresebb gazdasági pálya lehetőségét vetíti előre.
A csökkenő olajárak és az erősödő forint megteremtik a feltételeket a hatósági üzemanyagárak megszüntetéséhez. A mérséklődő kamatoknak köszönhetően a lakossági hitelek többsége visszatérhet a piaci árazáshoz, miközben az általános kamatstop helyett elegendő lenne csupán a leginkább rászorulókat célzott támogatásokkal segíteni. Emellett a kedvezőbb inflációs adatok is időszerűvé teszik az árstopok kivezetését - írta meg a Portfolio.
Mindez rávilágít az elmúlt évek gazdaságpolitikai gyakorlatának legfőbb tanulságára, miszerint az állam sok esetben nem a külső körülményektől, hanem saját korábbi hibáinak következményeitől kényszerült megvédeni a lakosságot. A kamatstopot a kiugróan magas infláció és az ehhez társuló kamatszint tette elkerülhetetlenné, amelyek hátterében a külső energiakitettség, a hazai élelmiszeripar hatékonytalansága és a monetáris politikai tévedések álltak. Bár az üzemanyagárak befagyasztását eredetileg a globális olajár-emelkedés indokolta, a döntésben a gyenge forint és a gazdasági stagnálás is közrejátszott. Az árstopot szintén az elszálló árak és a hazai fizetőeszköz meggyengülése kényszerítette ki.
Az unortodox gazdaságpolitika tehát jórészt a saját tevékenységének kellemetlen mellékhatásait próbálta kezelni a piaci mechanizmusok kiiktatásával, aminek azonban súlyos ára van. Az ilyen intézkedések csökkentik az egyéni felelősségvállalást, folyamatos morális kockázatot teremtenek, torzítják a versenyt, kiszámíthatatlanná teszik az üzleti környezetet, és végső soron visszafogják a gazdaság vállalkozói aktivitását.
Kifejezetten figyelemre méltó, hogy amint felmerült a hagyományos, konvencionális gazdaságpolitikához való visszatérés lehetősége, a helyzet azonnal javulni kezdett. A gazdaságpolitikai hitelesség megelőlegezése jelentősen csökkentette a piaci hozamokat, erősítette a forintot, az uniós forrásokhoz való hozzáférés pedig bővítette a költségvetés mozgásterét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Jól látszik, hogy létezik egy másik, hosszú távon jóval eredményesebb út is Magyarország számára. Ez a megközelítés kevesebb állami beavatkozást és nagyobb egyéni felelősséget követel meg, ugyanakkor nominális stabilitást, egészséges versenykörnyezetet és a makrogazdasági sérülékenységek célzott leépítését garantálja. Bár az ilyen intézkedések politikailag kevésbé látványosak, valódi esélyt kínálnak a tartós növekedésre.
Jelenleg hatalmas adófizetői forrásokat emésztenek fel az olyan állami hitelprogramok, mint az Otthon Start, a Széchenyi Kártya vagy a Demján Sándor Program, amelyek célja, hogy a magas kamatkörnyezetben is kedvező feltételeket biztosítsanak a lakhatáshoz és a vállalati beruházásokhoz. Érdemes megjegyezni, hogy a szomszédos Szlovéniában is létezik egy tartósan alacsony kamatokat biztosító, jól működő konstrukció, amelyet eurónak hívnak.
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